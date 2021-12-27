В Госдуму внесли законопроект, позволяющий ФНС оперативно блокировать имущество уклоняющихся от уплаты налогов

Как следует из пояснительной записки, органы ФНС предлагается наделить правом блокировать имущество по итогам камеральной проверки или вынесения решения о выездной проверке. Информацию об обеспечении и назначении проверки планируют выкладывать в Интернет. В документе изложена четкая последовательность действий.

Правительство внесло в Госдуму проект закона, позволяющий налоговой службе оперативно блокировать имущество организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве обеспечительных мер за уклонение от уплаты налогов. Информация об этом появилась 27 декабря в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Обязательным условием применения предварительных обеспечительных мер является согласование принимаемого решения с руководителем (заместителем руководителя) вышестоящего налогового органа либо федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов», — уточняется в пояснительной записке.



Обеспечение могут наложить на недвижимость, транспорт, ценные бумаги и предметы дизайна служебных помещений. Запрет можно наложить на сумму, эквивалентную разнице между фактически уплаченными за проверяемый период налогами и сборами и суммой, рассчитанной из среднеотраслевой налоговой нагрузки.



При этом норма не коснется крупных налогоплательщиков (которые заплатили не менее 2 млрд рублей за три года) и тех, кто перешел на режим налогового мониторинга, а также организаций и ИП с долгом по налогам 3 млн рублей или 10% от общей суммы уплаченных налогов.

