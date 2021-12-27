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СКА уступил «Амуру» в Хабаровске

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Амура». Игра проходила в Хабаровске 27 декабря.

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Петербургский клуб уступил со счетом 2:3. Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Андрей Кузьменко (18-я минута) и Антон Бурдасов (30). У «Амура» отличились Глеб Зырянов (19), Александр Горшков (54) и Сергей Терещенко (55).

Несмотря на поражение, армейцы с Невы сохранили за собой первое место в Западной конференции КХЛ.

В 2021 году СКА осталось провести один матч: встреча с «Адмиралом» во Владивостоке пройдет 29 декабря.

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