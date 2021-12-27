СКА уступил «Амуру» в Хабаровске

Петербургский клуб уступил со счетом 2:3. Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Андрей Кузьменко (18-я минута) и Антон Бурдасов (30). У «Амура» отличились Глеб Зырянов (19), Александр Горшков (54) и Сергей Терещенко (55).
Вели большую часть матча, но смазали третий период.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 27, 2021
Уступаем сегодня в Хабаровске. Впереди заключительный матч 2021-го, отправляемся во Владивосток. #АМРСКА pic.twitter.com/fmHaxoM4JQ
Несмотря на поражение, армейцы с Невы сохранили за собой первое место в Западной конференции КХЛ.
В 2021 году СКА осталось провести один матч: встреча с «Адмиралом» во Владивостоке пройдет 29 декабря.