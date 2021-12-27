Среди многоэтажек в Петербурге заметили краснокнижного ястреба-тетеревятника

Пернатого обнаружила местная жительница Екатерина. В своем Instagram 27 декабря горожанка опубликовала видеозапись, на которой заметен сам хищник, а также несколько каркающих ворон, засевших на верхушках деревьев.

Среди многоэтажных домов в Петербурге заметили птицу, которая разительно отличается от привычных глазу голубей и ворон. Пугающий размер крыльев, грудь колесом и отчетливая серая поперечная рябь на теле.

«С наступлением морозов и появлением снега часть ястребов прилетает к нам из пригородов, поскольку их основной корм — это сизые голуби и вороны», — рассказал «Фонтанке» зоолог Павел Глазков.

По словам ученого, птица занесена в Красную книгу Петербурга. Несколько десятков пар гнездятся в городе, в 2021 году одна из таких вырастила четырех птенцов в Сосновке, стандартное число потомков — два-три.



Обнаруженный на ветке тетеревятник молод — об этом говорят перья в виде горизонтальных пестринок на его груди. «Такой окрас сохраняется до трех лет, потом у ястреба-тетеревятника появляется матроска — горизонтальные полосы — так выглядит взрослая особь», — добавил Глазков.



Зоолог посоветовал тем, кто хочет понаблюдать за тетеревами в Петербурге, чаще прислушиваться к звукам на улице. В случае, если стая ворон начинает беспокойно летать и кричать, а также пытается кого-то атаковать, стоит остановиться. С большой вероятностью они прогоняют ястреба-тетеревятника.

