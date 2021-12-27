Замглавы отдела Ростехнадзора по ядерной безопасности арестовали по делу о взятке

В Москве заключили под стражу замглавы отдела регулирования безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно-опасных объектов Ростехнадзора Андрея Лавриновича и главного специалиста-эксперта этого отдела Кирилла Неволина. Об этом 27 декабря пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда.



Оба фигуранта обвиняются по двум эпизодам получения взятки группой лиц в крупном размере. Детали не уточняются. Лавриновичу и Неволину грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

