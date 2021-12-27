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Замглавы отдела Ростехнадзора по ядерной безопасности арестовали по делу о взятке

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В Москве заключили под стражу замглавы отдела регулирования безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно-опасных объектов Ростехнадзора Андрея Лавриновича и главного специалиста-эксперта этого отдела Кирилла Неволина. Об этом 27 декабря пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда.

Оба фигуранта обвиняются по двум эпизодам получения взятки группой лиц в крупном размере. Детали не уточняются. Лавриновичу и Неволину грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете, Лавриновичу вменяют получение взятки за выдачу коммерческой компании лицензии на транспортировку радиоактивных и ядерных отходов. По данным собеседников издания, уголовное дело также возбуждено в отношении двух предпринимателей.

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Комментарии (6)

photoon
Похоже, что ядерной безопасности нет....
ProstoZloy
Небось, равшаны с джамшутами стали ядерные отходе перевозить?
James Cook
Коррупция докажет до Чернобыля 2.
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