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Задержанный в Англии мужчина с арбалетом хотел убить королеву Елизавету II

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Задержанный после проникновения на территорию Виндзорского замка молодой человек признался в желании убить британскую королеву.

«Скотленд-Ярд подтвердил, что детективы «дают оценку содержанию видео» арестованного 19-летнего мужчины из Саутгемптона. <...> В обращении говорится о желании «убить королеву», — сообщает 27 декабря BBC.

В ролике, который оказался в распоряжении таблоида The Sun, молодой человек в маске искаженным голосом говорит о желании убить монарха. «Мне очень жаль. Мне очень жаль, что я сделал и что сделаю. Я попытаюсь убить Елизавету», — сообщается в видео.

В Рождество 19-летний молодой человек был задержан на территории Виндзорского замка по подозрению во вторжении на охраняемый объект. У него был обнаружен арбалет. Королева в этот момент находилась в замке. После этого мужчину отправили на психиатрическое обследование.

Букингемский дворец отказался от комментариев произошедшего.

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Комментарии (2)

SSGHQ
Из Саутгемптона?
ivan5_5e4d10fe646f6
Кorда o нем в википедии пoявится? А o слесаре васе честнoм oтце трoих детей - никorда
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