Задержанный в Англии мужчина с арбалетом хотел убить королеву Елизавету II

Задержанный после проникновения на территорию Виндзорского замка молодой человек признался в желании убить британскую королеву.



«Скотленд-Ярд подтвердил, что детективы «дают оценку содержанию видео» арестованного 19-летнего мужчины из Саутгемптона. <...> В обращении говорится о желании «убить королеву», — сообщает 27 декабря BBC.



В ролике, который оказался в распоряжении таблоида The Sun, молодой человек в маске искаженным голосом говорит о желании убить монарха. «Мне очень жаль. Мне очень жаль, что я сделал и что сделаю. Я попытаюсь убить Елизавету», — сообщается в видео.

