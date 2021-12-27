Чуть-чуть считается. Во Всеволожске замначальника УМВД на BMW X6 «надул» на административку

Полковника полиции подозревают в управлении машиной в легком опьянении. Об этом 27 декабря пишет 47news и поясняет, что стало причиной неравнодушия коллег.
По данным издания, в субботу утром у здания всеволожской полиции на улице Вахрушева сотрудники регионального ГУ МВД остановили автомобиль BMW X6. В машине находился 38-летний замначальника УМВД по Всеволожскому району, начальник полиции Сергей Серебряков. Он не стал спорить с коллегами и дунул в алкотестер, который показал опьянение 0,189 мг/л. Это немного, но вполне достаточно для отстранения от управления. В отношении него был составлен протокол по статье 12.8 Административного кодекса — «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». По предварительным данным, Серебряков был в гражданской одежде.
47news уточняет, что BMW X6, в котором был Серебряков, купили относительно недавно, и оформлен автомобиль на другого человека. Ранее полицейский работал в УМВД по Центральному району Петербурга. Женат, воспитывает двоих детей. Брат и отец также работали в полиции.
Издание предполагает, что к Серебрякову начали присматриваться после ареста начальника угрозыска всеволожской полиции и его зама по делу о даче взятки. Уголовное дело возбуждено СК Ленобласти. Есть мнение, что Серебряков приложил определенные усилия к случившемуся.