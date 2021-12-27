Матвиенко поддержала законы о наказании за пытки и домашнее насилие

Спикер Совфеда заявила о поддержке законопроектов о наказании за пытки и домашнее насилие.



«Один из важных законов — это закон, внесенный сенаторами и депутатами, о противодействии пыткам в нашей стране в системе исполнения наказаний», — цитирует 27 декабря ТАСС заявление Валентины Матвиенко.



По ее словам, этот законопроект вызывает большую дискуссию. Спикер Совфеда уверена, что это «очень нужный и важный закон». Матвиенко назвала пытки «самым тяжелым преступлением».



Она также заметила, что в России обязательно должен быть закон о семейно-бытовом насилии. Сейчас сенаторы взяли тайм-аут, однако они продолжат поиск компромисса.

