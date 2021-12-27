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Матвиенко поддержала законы о наказании за пытки и домашнее насилие

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Спикер Совфеда заявила о поддержке законопроектов о наказании за пытки и домашнее насилие.

«Один из важных законов — это закон, внесенный сенаторами и депутатами, о противодействии пыткам в нашей стране в системе исполнения наказаний», — цитирует 27 декабря ТАСС заявление Валентины Матвиенко.

По ее словам, этот законопроект вызывает большую дискуссию. Спикер Совфеда уверена, что это «очень нужный и важный закон». Матвиенко назвала пытки «самым тяжелым преступлением».

Она также заметила, что в России обязательно должен быть закон о семейно-бытовом насилии. Сейчас сенаторы взяли тайм-аут, однако они продолжат поиск компромисса.

Законопроект о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки был внесен в Госдуму 20 декабря. Во время пресс-конференции 23 декабря президент Владимир Путин заявил, что проблему пыток можно решить с помощью добросовестного расследования и неотвратимости наказания.

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Комментарии (9)

ДуремарСПб.
Валя,вернись,вези лазер мазер,на город напали сосули-убийцы,Сбеглов с лопатой не справляется.
NAFTALIN 2000-2036
годами пытки внутри системы ФСИН. кто будет контролировать, кто туда пустит контролера со стороны?
261844081
От 3 до 12?
То есть как ранее не судимому 1,5 условно, которые он просидит в СИЗО?
Какое лицемерие, если ей особо тяжкое, пусть и вносят фразу:особо тяжкое преступление и от 7 лет минимум.
Пошуршали, пошуршали, так и осталили от 3 с возможностью выйти по удо через 1,5 даже не сев по сути
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