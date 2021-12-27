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Новогодний подарок для непоседы. Маленькая Алиса нуждается в помощи

Трёхлетняя Алиса жизнерадостная и очень активная. Но это большая проблема — девочка родилась с гигантским невусом, который от ушиба или ссадины может переродиться в один из самых агрессивных видов рака — меланому. Врачи настаивают на скорейшей операции по удалению невуса. Только лечение слишком дорогое.

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Алиса Жданкина, 3 года.

Пигментный невус левой ягодичной области

Спасёт операция. Стоимость 976 260 руб. Не хватает 191 948 руб.

Алиса появилась на свет в Петербурге. Беременность протекала без осложнений, мама не пропускала ни одного обследования и УЗИ, но увидеть патологию было невозможно. Поэтому, когда в роддоме маме сообщили страшную новость, это стало для неё настоящим шоком.

Невус похож на родимое пятно, но на самом деле сильно от него отличается. У Алисы он расположен на ягодице и занимает почти половину ноги. Кожа там тёмно-бурая, очень тонкая и чувствительная. И её нужно беречь. Механическое воздействие, солнечный свет, гормональная перестройка организма могут запустить процесс перерождения невуса в меланому. А при такой области поражения и агрессивности этого вида рака шансов спасти малышку будет немного.

Зато сейчас есть прекрасные шансы предотвратить эту смертельно опасную болезнь. Невус можно удалить. Для этого проводят операции — под кожу вживляют специальные эспандеры, которые постепенно растягивают здоровую кожу рядом с невусом. Потом невус удаляют и заменяют его здоровой кожей. Такая методика позволяет полностью убрать аномалию, причём так, что шрамов практически не остаётся.

Помочь Алисе готовы петербургские специалисты. Но лечение очень дорогое — 976 260 рублей. У семьи скромные доходы, накопить или взять в кредит такую сумму они не могут. Оплатить лечение родителям помогает петербургский благотворительный фонд «Алёша». Уже собрано почти 785 000 рублей. Осталось меньше 20 %.

Родители Алисы надеются, что недостающую сумму удастся собрать. И это будет настоящим новогодним подарком для их маленькой жизнерадостной непоседы.

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