Напротив «Василеостровской» задымил асфальт. Батареи остывают в семи десятках домов

— Зинуш, что это значит?



— Опять общее собрание сделали.



— Опять? Ну, теперь, стало быть, пошло, пропал дом. Всё будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее.



— Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филлипович. Они теперь резко изменились.



— Голубчик, я уж не говорю о паровом отоплении! Пусть: раз социальная революция — не надо топить.