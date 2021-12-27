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Напротив «Василеостровской» задымил асфальт. Батареи остывают в семи десятках домов

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Специалисты «Теплосети» работают на Среднем проспекте В.О., где утром нашли дефект на трубе.

Как сообщают 27 декабря «Фонтанке» очевидцы, около 10:30 утра у дома 28/29 по Среднему проспекту задымил асфальт. На место прибыла бригада «Теплосети Петербурга».

автор фото читательница «Фонтанки» Марина
автор фото читательница «Фонтанки» Марина
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В пресс-службе компании уточнили, что заявку получили около 11 утра.

«Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода», — уточнили в «Теплосети».

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 24:00 27 декабря.

В аварийных службах района сообщили, что в зону аварийных работ попало порядка семи десятков домов.

автор фото читательница «Фонтанки» Марина
автор фото читательница «Фонтанки» Марина

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Комментарии (1)

ЧижПыж
— Зинуш, что это значит?

— Опять общее собрание сделали.

— Опять? Ну, теперь, стало быть, пошло, пропал дом. Всё будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее.

— Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филлипович. Они теперь резко изменились.

— Голубчик, я уж не говорю о паровом отоплении! Пусть: раз социальная революция — не надо топить.
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