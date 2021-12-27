Напротив «Василеостровской» задымил асфальт. Батареи остывают в семи десятках домов

Специалисты «Теплосети» работают на Среднем проспекте В.О., где утром нашли дефект на трубе.
Как сообщают 27 декабря «Фонтанке» очевидцы, около 10:30 утра у дома 28/29 по Среднему проспекту задымил асфальт. На место прибыла бригада «Теплосети Петербурга».
В пресс-службе компании уточнили, что заявку получили около 11 утра.
«Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода», — уточнили в «Теплосети».
Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 24:00 27 декабря.
В аварийных службах района сообщили, что в зону аварийных работ попало порядка семи десятков домов.