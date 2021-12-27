FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -11
73.19р82.93р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Суд разлучил петербуржца с деньгами и самкой сиамской кобры

1
Печать
Кадр из мультфильма «Волшебное кольцо» в YouTube
Кадр из мультфильма «Волшебное кольцо» в YouTube
ПоделитьсяПоделиться

Дзержинский районный суд Петербурга привлёк к административной ответственности петербуржца Сергея за преступное владение змеёй.

Как сообщает 27 декабря объединённая пресс-служба городских судов, этим летом, 7 июня, на проспекте Стачек Сергея поймали на попытке продать сиамскую кобру. Он рассказал, что купил змею, родившуюся в декабре 2020 года, «для личного наблюдения за ней, содержал ее в прекрасных условиях». Однако документов, подтверждающих законность владения коброй, и бумаг о её законном происхождении у Сергея не было. По его словам, он и не знал, что содержать дикое животное в домашних условиях нельзя. Между тем такое деяние квалифицируется по статье 8.35 КоАП РФ — об уничтожении, хранении, продаже редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений.

По этой статье суд оштрафовал «змеевода» на 3 000 рублей. Кобру (это оказалась самка) у него конфисковали и передали Ленинградскому областному региональному отделению общероссийской общественной организации содействия сохранению животного мира «Российское биологическое общество».

«Сиамская кобра занесена в приложение II к перечню видов животных, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения», — отмечается в сообщении.

Кадр из мультфильма «Волшебное кольцо» в YouTube
Кадр из мультфильма «Волшебное кольцо» в YouTube

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

alexpv
Креативщикам с Фонтанки за картинку из мультика - твердое "пять")))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний