Суд разлучил петербуржца с деньгами и самкой сиамской кобры

Как сообщает 27 декабря объединённая пресс-служба городских судов, этим летом, 7 июня, на проспекте Стачек Сергея поймали на попытке продать сиамскую кобру. Он рассказал, что купил змею, родившуюся в декабре 2020 года, «для личного наблюдения за ней, содержал ее в прекрасных условиях». Однако документов, подтверждающих законность владения коброй, и бумаг о её законном происхождении у Сергея не было. По его словам, он и не знал, что содержать дикое животное в домашних условиях нельзя. Между тем такое деяние квалифицируется по статье 8.35 КоАП РФ — об уничтожении, хранении, продаже редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений.

По этой статье суд оштрафовал «змеевода» на 3 000 рублей. Кобру (это оказалась самка) у него конфисковали и передали Ленинградскому областному региональному отделению общероссийской общественной организации содействия сохранению животного мира «Российское биологическое общество».



«Сиамская кобра занесена в приложение II к перечню видов животных, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения», — отмечается в сообщении.

