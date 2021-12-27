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Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает держаться ниже 2000

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 1 834 случая COVID-19. С 21 декабря данный показатель держался выше 2 000, а вчера упал до 1 851.

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Как сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией 27 декабря, в целом по России за сутки выявлено 23 210 случаев коронавируса. Больше всего новых заболевших обнаружили в Москве с 2 239. Петербург по этому показателю держится на второй строчке.

Летальную статистику за день пополнили 937 смертей, из которых 60 приходится на Петербург. С начала пандемии вирус забрал 305 155 жизней в РФ.

Всего в России выявлено 10 415 230 случаев COVID-19.

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Комментарии (4)

Kostyn
Хочу интересную статистику. Сколько в среднем из ежедневно заболевших двух тысяч возрастных групп, сколько местных, сколько переехавших за последние 5 лет. Сколько из каких районов города, распределение заболевших по профессиям и образованию, по национальности, семейное положение.
260649351
Без статистики количества сделанных тестов и смертей вакцинированных эти цифры бессмысленны. Зачем их публиковать?
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