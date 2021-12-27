Как сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией 27 декабря, в целом по России за сутки выявлено
Летальную статистику за день пополнили 937 смертей, из которых 60 приходится на Петербург. С начала пандемии вирус забрал
Всего в России выявлено
Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает держаться ниже 2000
За прошедшие сутки в Петербурге выявили
Как сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией 27 декабря, в целом по России за сутки выявлено
Летальную статистику за день пополнили 937 смертей, из которых 60 приходится на Петербург. С начала пандемии вирус забрал
Всего в России выявлено
03 декабря 2021, 11:03Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге к концу недели пошла на спад
30 ноября 2021, 11:51Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге пошла вниз впервые за неделю
20 октября 2021, 11:50Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге пять дней подряд держится выше 3000
17 декабря 2021, 11:54Суточная заболеваемость в Петербурге уже два дня держится ниже 2000
24 сентября 2021, 12:07Суточная заболеваемость COVID-19 не падает в Петербурге. По России уже наметился спад
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