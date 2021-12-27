Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге продолжает держаться ниже 2000

Как сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией 27 декабря, в целом по России за сутки выявлено 23 210 случаев коронавируса. Больше всего новых заболевших обнаружили в Москве с 2 239 . Петербург по этому показателю держится на второй строчке.



Летальную статистику за день пополнили 937 смертей, из которых 60 приходится на Петербург. С начала пандемии вирус забрал 305 155 жизней в РФ.

