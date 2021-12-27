Авиакомпания Azur Air запустила полеты из Пулково на Кубу

С 26 декабря авиакомпания Azur Air начала полеты из Пулково в кубинский Варадеро. В минувшее воскресенье впервые с марта 2020 года рейс из Петербурга отправился в республику.



Перелеты на курорт, сообщили в пресс-службе аэропорта, обеспечивает самолет Boeing 767–300. Вплоть до 12 мая отправиться в страну можно будет раз в десять дней.



«Приобрести билеты можно в составе туристического пакета у партнеров авиакомпании», — добавили в пресс-службе Пулково.



Отметим, в зимнем расписании 2022 года авиакомпания также выполняет рейсы из Петербурга в доминиканскую Ла-Роману.

