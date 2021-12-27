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Авиакомпания Azur Air запустила полеты из Пулково на Кубу

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С 26 декабря авиакомпания Azur Air начала полеты из Пулково в кубинский Варадеро. В минувшее воскресенье впервые с марта 2020 года рейс из Петербурга отправился в республику.

Перелеты на курорт, сообщили в пресс-службе аэропорта, обеспечивает самолет Boeing 767–300. Вплоть до 12 мая отправиться в страну можно будет раз в десять дней.

«Приобрести билеты можно в составе туристического пакета у партнеров авиакомпании», — добавили в пресс-службе Пулково.

Отметим, в зимнем расписании 2022 года авиакомпания также выполняет рейсы из Петербурга в доминиканскую Ла-Роману.

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Комментарии (4)

Dmm
аэропорт - барахло. Новый год 2020ъ2021 : при вылете обратно с Вас будут вымогать $ за посещение туалета. В терминале только 2 кафе, одно торгует конфетами, другое горячими сэндвичами по безумным ценам. Остальное - магазины средне-мелкой величины торгующие одним и тем же, ром и сигары.

экскурсии в Гавану - тоже барахло, немного истории, а потом везут в прикормленное кафе где в солонках слипшаяся от влаги соль, и туристический магазин с ромом и сигарами. На полпути - остановка "выпей ром из кокоса за 5 долларов"
260569221
А денег они дадут на перелёт на Кубу? А??
Шелудивый пёс
Такой отвратительный борт ставят на 12 часовой перелёт в максимальной компоновке с однократным питанием! Авиакомпания абсолютно не уважает своих пассажиров!
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