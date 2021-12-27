В Кировском районе из-под земли забил горячий гейзер

Специалисты «Теплосети» работают на месте прорыва трубы на юге Петербурга. Тепло в домах сохраняется.



О прорыве трубы с кипятком в социальных сетях 27 декабря около 10 утра сообщают очевидцы. По их словам, из-под земли в районе дома 15 по Автовской улице забил фонтан.



В «Теплосети Петербурга» сообщили, что утром получили информацию о технологическом нарушении по адресу: Автовская улица, дом 15, и уже приступили к ликвидации дефекта.



«В настоящий момент идет диагностика трубопровода с целью выяснения точного места дефекта. По ее окончании будет принято решение и о замене ненадежного участка. Отопление и ГВС в близлежащих домах подается в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе компании.

