РБК: В Кремле готовятся к выборам-2024 с Путиным в качестве кандидата

В Кремле уже начали подготовку к президентским выборам 2024 года.
«В Кремле началась подготовка к кампании-2024. В качестве базового сейчас обсуждается сценарий выдвижения Владимира Путина», — сообщает 27 декабря РБК со ссылкой на свои источники.
Собеседники издания указывают, что обсуждение нового избирательного цикла началось еще летом. Они рассказали, что на таких совещаниях речь шла о возможной кампании нынешнего президента.
«Иных вариантов [на данный момент] нет», — резюмировал один из опрошенных.
Владимир Путин ранее заявил, что пока не принял решение, будет ли участвовать в выборах. Глава государства подчеркнул, что такое право у него есть.