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РБК: В Кремле готовятся к выборам-2024 с Путиным в качестве кандидата

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В Кремле уже начали подготовку к президентским выборам 2024 года.

«В Кремле началась подготовка к кампании-2024. В качестве базового сейчас обсуждается сценарий выдвижения Владимира Путина», — сообщает 27 декабря РБК со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания указывают, что обсуждение нового избирательного цикла началось еще летом. Они рассказали, что на таких совещаниях речь шла о возможной кампании нынешнего президента.

«Иных вариантов [на данный момент] нет», — резюмировал один из опрошенных.

Владимир Путин ранее заявил, что пока не принял решение, будет ли участвовать в выборах. Глава государства подчеркнул, что такое право у него есть.

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Комментарии (18)

AKM
Времени на раскачку нет!
Caliform
"Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!". И еще. Когда в 1985 Политбюро выбрало Горбачева на царство, кто из них знал, что через 6 лет СССР развалится?
BrotherRabbit
«Иных вариантов нет»

... а если природа вдруг возьмет своё? тогда что?
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