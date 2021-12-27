РБК: В Кремле готовятся к выборам-2024 с Путиным в качестве кандидата

В Кремле уже начали подготовку к президентским выборам 2024 года.

«В Кремле началась подготовка к кампании-2024. В качестве базового сейчас обсуждается сценарий выдвижения Владимира Путина», — сообщает 27 декабря РБК со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания указывают, что обсуждение нового избирательного цикла началось еще летом. Они рассказали, что на таких совещаниях речь шла о возможной кампании нынешнего президента.

«Иных вариантов [на данный момент] нет», — резюмировал один из опрошенных.