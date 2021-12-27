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Прививать детей от ковида в Белоруссии начали китайским препаратом

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Вакцинация от коронавируса детей в возрасте 12–17 лет запущена в Белоруссии.

«В Беларуси началась вакцинация детей против инфекции COVID-19. Привить против COVID-19 можно детей в возрасте 12–17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию. В настоящее время для вакцинирования предлагается инактивированная вакцина против инфекции COVID-19», — цитирует 27 декабря РИА Новости пресс-службу минздрава республики.

По данным ведомства, используется препарат Verо Cell китайского производства.

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Комментарии (2)

260659631
ну да сейчас бы думать что чеченцы друзья хах
Данила Богров
🤣🤣🤣 Лукашенко ещё миллиардов 20 высосет из старика и пошлёт его подальше и побежит в Европу, скажет меня старый заставлял. Так уже год назад почти было, все убогие по первому каналу и ртр его уже предателем называли, эх рашка, нет у тебя друзей, или есть таджики, киргизы, чеченцы и тд?
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