Прививать детей от ковида в Белоруссии начали китайским препаратом

Вакцинация от коронавируса детей в возрасте 12–17 лет запущена в Белоруссии.
«В Беларуси началась вакцинация детей против инфекции COVID-19. Привить против COVID-19 можно детей в возрасте 12–17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию. В настоящее время для вакцинирования предлагается инактивированная вакцина против инфекции COVID-19», — цитирует 27 декабря РИА Новости пресс-службу минздрава республики.
По данным ведомства, используется препарат Verо Cell китайского производства.