И после смерти нет покоя. В Петербурге задержаны подозреваемые в хищении у усопшего бизнесмена

В Петербурге полиция задержала двух женщин и мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении покойного бизнесмена. Как стало известно «Фонтанке» 27 декабря, со счета умершего испарилось более трех миллионов рублей, уплыла в чужие руки также дача в Выборгском районе Ленобласти.



По данным «Фонтанки», петербуржец, лишившийся после смерти денег и дома, 20 лет прослужил на флоте, был флагманским специалистом РТС-соединения. В конце 90-х, видимо, разочаровавшись в ВМФ, ушел в торговлю и достиг там определенных высот. Отвечал за управление активами и недвижимостью у одного крупного российского ретейлера. Также мужчина основал несколько небольших организаций. В октябре 2020 года он умер и оставил после себя наследство, на которое и покусились мошенники.

