FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -11
73.19р82.93р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

И после смерти нет покоя. В Петербурге задержаны подозреваемые в хищении у усопшего бизнесмена

0
Печать

В Петербурге полиция задержала двух женщин и мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении покойного бизнесмена. Как стало известно «Фонтанке» 27 декабря, со счета умершего испарилось более трех миллионов рублей, уплыла в чужие руки также дача в Выборгском районе Ленобласти.

По данным «Фонтанки», петербуржец, лишившийся после смерти денег и дома, 20 лет прослужил на флоте, был флагманским специалистом РТС-соединения. В конце 90-х, видимо, разочаровавшись в ВМФ, ушел в торговлю и достиг там определенных высот. Отвечал за управление активами и недвижимостью у одного крупного российского ретейлера. Также мужчина основал несколько небольших организаций. В октябре 2020 года он умер и оставил после себя наследство, на которое и покусились мошенники.

Задержанную троицу изобличили в том, что они, узнав о смерти мужчины, оформили подложные документы, подтверждающие их родство с усопшим, после чего похитили миллионы и дачу в Рощинском поселении. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых были найдены документы, подтверждающие их причастность к преступлению. Устанавливаются дополнительные эпизоды и соучастники.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний