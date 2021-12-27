«Недоразумение» остановило трамваи на Каменном острове и собрало пробку в центр

«На Каменном острове — недоразумение, которое держит трамваи в обе стороны», — рассказал очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». На Каменноостровском проспекте, в районе 2-й Березовой аллеи, два легковых автомобиля столкнулись прямо на трамвайных путях. Один встал на рельсах в направлении центра, второго развернуло поперек путей в противоположную сторону.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», авария с 9:56 задерживает трамваи 40-го маршрута в обе стороны. Трассу пришлось временно изменить. От конечной станции «Улица Кораблестроителей» трамваи следуют по своему маршруту до улицы Чапаева, далее через Гренадерский мост и Лесной проспект с выходом на свой маршрут, а от Тихорецкого проспекта — по Сердобольской улице на Большой Сампсониевский и Лесной проспекты, после чего выходят на свой маршрут.

По данным «Яндекс.Пробок», авария затрудняет и автомобильное движение. Каменноостровский проспект в сторону центра стоит от Торжковской улицы. Затруднен и подъезд к нему с Приморского проспекта, улицы Савушкина и набережной Черной речки.

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