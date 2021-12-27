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«Недоразумение» остановило трамваи на Каменном острове и собрало пробку в центр

Два одиночества встретились посреди главного проспекта Петроградского района Петербурга утром 27 декабря. Трамваям приходится идти в объезд.

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«На Каменном острове — недоразумение, которое держит трамваи в обе стороны», — рассказал очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». На Каменноостровском проспекте, в районе 2-й Березовой аллеи, два легковых автомобиля столкнулись прямо на трамвайных путях. Один встал на рельсах в направлении центра, второго развернуло поперек путей в противоположную сторону.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», авария с 9:56 задерживает трамваи 40-го маршрута в обе стороны. Трассу пришлось временно изменить. От конечной станции «Улица Кораблестроителей» трамваи следуют по своему маршруту до улицы Чапаева, далее через Гренадерский мост и Лесной проспект с выходом на свой маршрут, а от Тихорецкого проспекта — по Сердобольской улице на Большой Сампсониевский и Лесной проспекты, после чего выходят на свой маршрут.

По данным «Яндекс.Пробок», авария затрудняет и автомобильное движение. Каменноостровский проспект в сторону центра стоит от Торжковской улицы. Затруднен и подъезд к нему с Приморского проспекта, улицы Савушкина и набережной Черной речки.

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Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром составила 7 баллов. По данным на 10:40, в городе 6 баллов.

Фото: «Мегаполис»

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Комментарии (10)

Danik
Гайцы обычно стоят у моста и за мостом. Почти постоянно.
А тут их нет?
Стоит сделать постоянные посты гибдд у каждого крупного моста и трамвайными путями!
266093000
Не понимаю , почему их нельзя растащить "по углам" и освободить проезд , почему пассажиры трамваев должны страдать из-за двух оленей ?
мухомор
Недоразумение на датсане
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