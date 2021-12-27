Водитель амурской скорой в 40-градусный мороз нашёл на улице 3-летнего ребёнка без одежды

Прокуратура и СУ СК по Хабаровскому краю начали проверки после сообщений в интернете о 3-летнем малыше, которого нашли на улице в минус 40 градусов.



Как сообщается 27 декабря на сайте Следственного управления, вчера в городе Амурске водитель скорой помощи во дворе многоквартирного дома по улице Мира обнаружил маленького мальчика, который самостоятельно вышел из дома на улицу без верхней одежды. По предварительным данным, дверь квартиры была не заперта, отец ребёнка находился дома. Мальчика доставили в медицинское учреждение, угрозы здоровью нет, его собираются выписывать. По данным ИА «Хабаровский край сегодня», малыш из многодетной семьи.

