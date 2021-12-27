Водитель амурской скорой в 40-градусный мороз нашёл на улице 3-летнего ребёнка без одежды

Прокуратура и СУ СК по Хабаровскому краю начали проверки после сообщений в интернете о 3-летнем малыше, которого нашли на улице в минус 40 градусов.
Как сообщается 27 декабря на сайте Следственного управления, вчера в городе Амурске водитель скорой помощи во дворе многоквартирного дома по улице Мира обнаружил маленького мальчика, который самостоятельно вышел из дома на улицу без верхней одежды. По предварительным данным, дверь квартиры была не заперта, отец ребёнка находился дома. Мальчика доставили в медицинское учреждение, угрозы здоровью нет, его собираются выписывать. По данным ИА «Хабаровский край сегодня», малыш из многодетной семьи.
В Амурской ЦРБ агентству рассказали подробности инцидента. «На вызов по соседству выезжала бригада скорой помощи. Пока фельдшер ушёл к пациенту, водитель заметил маленького ребёнка. Одет он был явно не по нашей погоде. Морозы стоят в Амурске около 40 градусов. Никого из взрослых рядом не было. Наш сотрудник поступил, как любой бы на его месте. Ребёнка забрал в тёплую машину, укутал его в свою куртку и отвёз в больницу. Малыш на морозе провёл немного времени. Сильных обморожений получить не успел», — отметил
Следственный отдел проводит процессуальную проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Также проверка проводится Амурской городской прокуратурой по поручению прокуратуры Хабаровского края. По её результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.