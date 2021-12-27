FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -11
73.19р82.93р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Водитель амурской скорой в 40-градусный мороз нашёл на улице 3-летнего ребёнка без одежды

5
Печать

Прокуратура и СУ СК по Хабаровскому краю начали проверки после сообщений в интернете о 3-летнем малыше, которого нашли на улице в минус 40 градусов.

Как сообщается 27 декабря на сайте Следственного управления, вчера в городе Амурске водитель скорой помощи во дворе многоквартирного дома по улице Мира обнаружил маленького мальчика, который самостоятельно вышел из дома на улицу без верхней одежды. По предварительным данным, дверь квартиры была не заперта, отец ребёнка находился дома. Мальчика доставили в медицинское учреждение, угрозы здоровью нет, его собираются выписывать. По данным ИА «Хабаровский край сегодня», малыш из многодетной семьи.

В Амурской ЦРБ агентству рассказали подробности инцидента. «На вызов по соседству выезжала бригада скорой помощи. Пока фельдшер ушёл к пациенту, водитель заметил маленького ребёнка. Одет он был явно не по нашей погоде. Морозы стоят в Амурске около 40 градусов. Никого из взрослых рядом не было. Наш сотрудник поступил, как любой бы на его месте. Ребёнка забрал в тёплую машину, укутал его в свою куртку и отвёз в больницу. Малыш на морозе провёл немного времени. Сильных обморожений получить не успел», — отметил и. о. главврача Амурской ЦРБ Леонид Ганов.

Следственный отдел проводит процессуальную проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Также проверка проводится Амурской городской прокуратурой по поручению прокуратуры Хабаровского края. По её результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

angel of death
бедные ипотечные дети... заводят ради первоначального взноса, а потом на них не обращают внимания... песец
Never_Mind
По зомбоящику сказали что в -30. Кто-то из журналюг Фонтани по своему обыкновению опять пережигает новости? Раньше этого не было. В редакции появился клоп с дешевыми, вызывающими раздражение приёмами воздействия на людей? То в -20 у него апокалипсис, то вот так просто десяточку к морозу накинул для вызывания слезоотделения. Уберите этого щелкопера.
OdinokiyDupri
А я не понял, там в кадре кто-то проходит мимо - это вообще как понимать?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний