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В Петербурге задержан иностранец, который переводил через границу нелегалов

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Гражданина Узбекистана, подозреваемого в организации нелегальной миграции, нашли в центре Петербурга.

Как стало известно 27 декабря «Фонтанке», 35-летнего иностранца взяли сотрудники уголовного розыска совместно с региональным управлением ФСБ у дома 1 по улице Ефимова.

Задержанный находится в розыске в Саратовской области. По версии следствия, с декабря 2018 по февраль 2019 года гражданин Узбекистана в составе организованной группы организовал въезд на территорию РФ со стороны Казахстана. Якобы на МАПП «Озинки» нелегалам вручали фиктивные миграционные карты, и в Россию могли попасть даже те, кто ранее совершал нарушения миграционного законодательства.

В Петербурге задержанный был с середины декабря зарегистрирован на Английском проспекте.

Мужчину доставили в отдел полиции и уведомили инициатора розыска.

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Комментарии (3)

Danik
Специалист! Фальшивые миграционные карты кто ему давал?
Кто там в доле? Опять власти и полицаи? Рабы нужны, налоги и нормальные зарплаты платить не хотят! У кого в диване млрды найдут?
Sergik7
А еще сомнительные бады в казахстане регистрируют
AndrewBarsik
Может быть человек хотел помочь беженцам, а ему помешали. Вот в Белоруссии Президент добрый. Тех, кто помогает беженцам переходить границу его государства, он не наказывает.
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