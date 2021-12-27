В Петербурге задержан иностранец, который переводил через границу нелегалов

Гражданина Узбекистана, подозреваемого в организации нелегальной миграции, нашли в центре Петербурга.
Как стало известно 27 декабря «Фонтанке», 35-летнего иностранца взяли сотрудники уголовного розыска совместно с региональным управлением ФСБ у дома 1 по улице Ефимова.
Задержанный находится в розыске в Саратовской области. По версии следствия, с декабря 2018 по февраль 2019 года гражданин Узбекистана в составе организованной группы организовал въезд на территорию РФ со стороны Казахстана. Якобы на МАПП «Озинки» нелегалам вручали фиктивные миграционные карты, и в Россию могли попасть даже те, кто ранее совершал нарушения миграционного законодательства.
В Петербурге задержанный был с середины декабря зарегистрирован на Английском проспекте.
Мужчину доставили в отдел полиции и уведомили инициатора розыска.