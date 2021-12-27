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Виляющий ВАЗ под Петербургом останавливали выстрелами. Взрослых внутри не было

Задержанных из отдела полиции забирали родители.

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Опасные воскресные катания в городе Тосно (Ленинградская область) прервали сотрудники ГИБДД. Нарушителей передали родителям.

Как сообщает 27 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вчера около 1:30 во 2-м Октябрьском проезде инспекторы заметили подозрительный ВАЗ. Машина виляла и резко меняла скорость. Водителю подали сигнал остановки, но он решил скрыться.

Полицейские начали преследование. Неоднократные требования об остановке водитель игнорировал и всё сильнее давил на газ. Тогда сотрудник ГУ МВД принял решение стрелять. После нескольких выстрелов вверх машина остановилась у дома 7 по 3-му Чкаловскому проезду. Это было в 1:34.

За рулём оказался 17-летний студент, пассажиркой была 17-летняя девушка. Они были доставлены в территориальный отдел полиции, а оттуда их забрали родители. На водителя составлен административный протокол за вождение без прав по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. «В результате применения табельного оружия пострадавших нет», — отмечается в сообщении.

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Комментарии (1)

260569221
Водитель ВАЗ давил ногой на ГАЗ!!!
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