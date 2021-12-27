Роботы спешат на помощь. Как Защитник Олег общается со спамерами и коллегами

Коллаж: Екатерина Елизарова Поделиться Поделиться







«Фонтанка» протестировала ассистента Олега — бесплатного телефонного секретаря от Тинькофф, который борется со спамерами и мошенниками, — в течение недели и делится результатами с читателями.

98% жителей страны сталкиваются со спам-звонками, 9 из 10 россиян хоть раз принимали звонки от мошенников. Согласно статистике, сегодня подавляющее большинство вызовов с незнакомых номеров — «вредные». Но многие из нас по понятным причинам вынуждены отвечать на звонки с незнакомых номеров: ведь это может быть по работе или от родственника в трудной ситуации. Этим летом Тинькофф запустил новый сервис — Защитника Олега: на него можно переложить разговоры с «незнакомцами».



Олег может легко передать все сообщения от родных и их пожелания — например, пока владелец телефона на совещании. И одновременно с этим взять на себя общение со спам-ботами и телефонными мошенниками. Такой ассистент не просит денег, не отлучается за кофе, не отвлекается на другие посторонние занятия. Но обо всем по порядку.

Как подключить Олега

Олега можно подключить бесплатно тремя способами. Клиенты Тинькофф могут сделать это в мобильном приложении «Тинькофф» через чат с Олегом. Всем остальным доступны подключения через VK и через @OlegOtvetBot в Telegram. Последний вариант показался нам самым удобным: доступно больше опций. Например, сразу можно перезвонить на пропущенный вызов с помощью того же Олега, а также подключиться к разговору, не поднимая трубку.

Подключить Олега в Telegram очень просто: В поисковой строке Telegram набрать @OlegOtvetBot и нажать start.

Посмотреть понятную инструкцию от Олега. Подтвердить номер телефона. Подключить переадресацию. Олег сразу определяет, каким оператором связи вы пользуетесь, и подсказывает, что нужно сделать.

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Следующий шаг — выбрать имя, которое назовет Олег при приветствии. Автор назвалась по имени-отчеству — Елена Константиновна. Для некоторых контактов подставила школьное прозвище — да, так тоже можно. Жалко только, что ни разу не позвонили одноклассники.



Настроек, при которых отвечает защитник, несколько. Автор выбрала все: и «абонент не отвечает», и отклонение звонка, и «занято». Можно любую из этих опций отключить и комбинировать как удобно. Например, в процессе эксперимента выяснилось: если подключена услуга «Ожидание и удержание вызова», то Олег отвечать за вас не будет. О’кей, переадресацию по «занято» отключаем.

Полезные подсказки:

Коллаж: Екатерина Елизарова Поделиться Поделиться







— Если во время разговора телефон далеко, а Telegram открыт на компьютере или планшете (или просто неудобно общаться голосом), то Олег позволяет вклиниваться в разговор: хозяин пишет свой текст, а секретарь озвучивает его прямо во время разговора. — Олег умеет перезванивать на пропущенный номер и просить что-то передать. Например, автору пару раз звонили коллеги, пугались и молчали. А на обратный звонок от секретаря собирались и все-таки говорили, в чем дело.

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— В Telegram доступна опция «Порекомендовать другу». Надо скопировать сообщение со ссылкой и отправить ее выбранному контакту. Когда друг зарегистрируется по присланной ссылке, Олег даст «плюшку» — откроет одну из секретных опций. Например, можно будет записать собственное голосовое приветствие или даже превратить Олега в Ольгу.

Олег и спам-боты

Приятной неожиданностью стало то, что на тестовой неделе спамеры звонили гораздо реже, чем раньше. Возникла даже версия: если какая-то другая программа уже пометила звонок как спам, то Олег просто их отсекает — и сам на них не реагирует.

Коллеги, которые уже давно дружат с Олегом, подтвердили: у них количество мусорных звонков за время работы нового помощника значительно сократилось. Часто спамеры-люди просто бросают трубку, заслышав вкрадчивый голос помощника.

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А самое смешное, конечно, читать или слушать, как бот разговаривает с ботом. Тут хотелось бы поделиться избранным — не только из собственного опыта, но и из практики друзей и коллег.

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Запись одного из разговоров со спамерами Защитник Олег. Читать интереснее:) скачать

Коронной фразой Олега можно считать «Ваш звонок очень важен для нас. Ой, оказывается я умею врать». Во время разговора бот распознает человеческую речь и запускает один из сотен сценариев. Фразы не создаются «на лету» — над репликами бота от Тинькофф работает команда редакторов и постоянно обновляет ответы. Поэтому Олег так легко высмеивает всех ненужных собеседников. Разговоры ботов-обзвонщиков самые предсказуемые, поэтому для таких звонков заготовлены лучшие «тематические» шутки. Бот был обучен более чем на 110 млн спам-звонков.

Коллаж: Екатерина Елизарова Поделиться Поделиться







Как разговаривает Олег с моими друзьями

Реакция родственников, коллег и друзей на Олега тоже довольно забавна. Многие признаются, что при звуках его голоса теряются и бросают трубку. Другие начинают от смущения говорить странные вещи.

Коллега: Алло!

Защитник Олег: Здравствуйте. Елена Константиновна сейчас не может говорить, поэтому отвечаю я. Что могу передать? Я записываю.

Коллега: А вы кто?

Защитник Олег: Я голосовой ассистент, записываю и передаю сообщения, когда Елена Константиновна не может ответить на звонок, например как сейчас. Что передать?

Коллега: Передать?

Защитник Олег: Спасибо, я передам. Что-нибудь ещё?

Коллега: Наверное, чтобы перезвонила.

Коллега: Не знаю даже. Я как-то растерялась.

Защитник Олег: Спасибо, передам. Хотите что-нибудь добавить? Когда закончите, просто положите трубку.

Коллега: Передайте ей привет, пожалуйста.

Защитник Олег: Спасибо, я передам. Что-нибудь ещё?

Коллега: И чтобы надевала шапку, холодно на улице.

Коллега: Спасибо.

Абонент положил трубку.



Кстати, в записи разговоров есть ошибки, но немного.

Сам Олег без команды никому не звонит, хотя один из его поклонников заявил: «Может, пусть бы лучше и звонил. Он вежливый и терпеливый, чего я о себе сказать не могу».

Иногда Олег перебивает того, кто говорит. Специально вызвать его на разговор у нас не получилось.

Защитник Олег: Здравствуйте! Абонент не может ответить. Я ассистент Олег. Что передать? Я запишу.

Подруга: Здравствуйте, Олег. Можно ли с вами поговорить?

Защитник Олег: Спасибо, я передам. Что-нибудь ещё?

Подруга: Олег, поговорите же со мной.

Защитник Олег: Спасибо, передам. Хотите что-нибудь добавить? Когда закончите, просто положите трубку.

Оказывается, троллинг Олег придерживает для мошенников, а обычные собеседники могут попросить защитника рассказать анекдот — и он начнет шутить.

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Но даже функция «передать сообщение» намного удобнее, чем обычный автоответчик. Особенно то, что сразу после разговора в Telegram появляется расшифровка разговора и аудиозапись — и автор немедленно понимает, что абоненту было нужно. Это экономит время и нервы — особенно по сравнению с традиционной уже голосовой почтой.

Один из старших родственников безо всякого стеснения передал Олегу всю нужную информацию и признался потом, что даже загордился: Аленушке на работе секретаря назначили — да еще с таким приятным голосом! Правда, пришлось вмешаться в разговор — благо все реплики в Telegram появлялись в реальном времени — и все-таки объяснить: конечно, твою Аленушку ценят, но отвечает все-таки искусственный интеллект. А состоялся этот разговор с Олегом потому, что в Telegram ассистент не пишет имя контакта, который звонил, а показывает в расшифровке только номер телефона. Поэтому быстро понять, что звонит именно родственник, вовремя снять трубку и поговорить не получилось — обычно мы не помним номера телефонов из записной книжки. В целом Олег показал себя надежным и остроумным помощником. Экспериментом мы остались довольны: автор даже не намеревается отключать секретаря — вдруг спамеры все-таки еще будут звонить? Да и «представители банка» у нас тут еще непуганые...

Подключить Защитника Олега

Автор: Алена Синицина

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