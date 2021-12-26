Угрожавшего взорвать гранату в московском ТЦ задержали. Нарушитель спокойствия бегал меньше двух часов

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе. Об этом 26 декабря сообщает «МВД Медиа».



«Фонтанка» писала, что в воскресенье вечером неизвестный мужчина пытался украсть товар в одном из магазинов торгового центра. Когда его задержала охрана, тот вытащил предмет, похожий на гранату. Посетители «Метрополиса» в панике рванули на улицу, скрылся и злодей.



Предполагаемого злоумышленника нашли менее чем через два часа. Им оказался 47-летний гражданин. Сейчас он задержан. Обстоятельства произошедшего выясняются.

