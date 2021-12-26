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Угрожавшего взорвать гранату в московском ТЦ задержали. Нарушитель спокойствия бегал меньше двух часов

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В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе. Об этом 26 декабря сообщает «МВД Медиа».

«Фонтанка» писала, что в воскресенье вечером неизвестный мужчина пытался украсть товар в одном из магазинов торгового центра. Когда его задержала охрана, тот вытащил предмет, похожий на гранату. Посетители «Метрополиса» в панике рванули на улицу, скрылся и злодей.

Предполагаемого злоумышленника нашли менее чем через два часа. Им оказался 47-летний гражданин. Сейчас он задержан. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Комментарии (3)

261844081
На еду деньги закончились?
MidNightWoodpecker
"задержан 47-летний гражданин"
иии...интригу журналисты решили сохранить. страна, предоставившая гражданство гранатоносцу указана, а страну-импортера теперь указывать видимо нельзя.
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