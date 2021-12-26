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Умер актер дубляжа Андрей Ярославцев, который озвучивал Оптимуса Прайма и Дамблдора

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Ушел из жизни известный российский актер дубляжа Андрей Ярославцев. Ему было 64 года.

Как рассказал 26 декабря в соцсетях его коллега Дмитрий Череватенко, Ярославцев скончался от последствий коронавируса.

«За свою карьеру он озвучил порядка 240 кинокартин. Голосом Андрея говорят такие персонажи, как: Оптимус Прайм («Трансформеры»), Альбус Дамблдор («Гарри Поттер»), Гимли («Властелин колец») и МНОГИЕ другие!» – написал Череватенко.

Также Ярославцев работал и над озвучкой видеоигр. В том числе, он подарил свой голос капитану Прайсу из Call of Duty: Modern Warfare и Золтану Хиваю из «Ведьмака».

О дате и месте похорон станет известно позднее.

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