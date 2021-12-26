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На Лиговском подрались водители грузовика и легковушки. Соцсети выясняют, кто прав

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Жаркая схватка водителей в центре Петербурга не менее энергично продолжилась в социальных сетях спором о ПДД. Кульминация короткого поединка попала на видео, оставив за кадром его причину.

Ролик опубликован в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 26 декабря. Судя по записи, самосвал со снегом не смог перестроиться на Лиговском проспекте, водитель назначил виновным чёрный седан и по-своему решил привлечь его к ответственности.

«Лиговский проспект, 126. Снеговоз хотел влезть в ряд для поворота/разворота, а его не пустили... Затем водитель грузовика вышел из машины и начал орать матом на водителя легковушки. После он сорвал задние номера и начал бить ими по стеклу легковушки. Потом сорвал и передние. Ну и закончилось всё дракой», – рассказала «Фонтанке» автор видео.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Спорщики быстро оказались на снегу, разнимал их подоспевший автомобилист. Он развёл противников по углам и, похоже, договорился о том, что номера седана лучше бы вернуть владельцу. По словам автора видео, полицию вызывать не стали.

«Мало того, что влез под грузовик, так ещё и не нравится что-то. Получил заслуженно», – вступились в комментариях за перенервничавшего водителя грузовика. Другие не исключают, что всё же в своих манёврах он был не безгрешен: «перестроился и виноват в нарушении», «с чего вдруг его должны пропускать-то? Пусть сидят и ждут, чтобы по правилам проехать».

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Комментарии (27)

shushu
Мог пустить, если бы грузовик "попросил", но совершенно не обязан это делать. На дорогах последнее время все больше безобразия творится. Все спешат к новому году затариться, подарочки любимым и семье - милые люди. А если кто мешает это сделать - того надо сразу побить.
Zloi_prohozhiy
Видео ещё раз доказывает, что на самосвалах ездит дофига петушья
AP-SPb
Судя по расположению ТС, погонщик грузовика сказочный (ч)удак. Очень хотелось бы надеяться, что выгонят его к чёртовой бабушке...
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