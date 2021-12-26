На Лиговском подрались водители грузовика и легковушки. Соцсети выясняют, кто прав

Жаркая схватка водителей в центре Петербурга не менее энергично продолжилась в социальных сетях спором о ПДД. Кульминация короткого поединка попала на видео, оставив за кадром его причину.



Ролик опубликован в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 26 декабря. Судя по записи, самосвал со снегом не смог перестроиться на Лиговском проспекте, водитель назначил виновным чёрный седан и по-своему решил привлечь его к ответственности.



«Лиговский проспект, 126. Снеговоз хотел влезть в ряд для поворота/разворота, а его не пустили... Затем водитель грузовика вышел из машины и начал орать матом на водителя легковушки. После он сорвал задние номера и начал бить ими по стеклу легковушки. Потом сорвал и передние. Ну и закончилось всё дракой», – рассказала «Фонтанке» автор видео.

