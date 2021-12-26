На Лиговском подрались водители грузовика и легковушки. Соцсети выясняют, кто прав

Жаркая схватка водителей в центре Петербурга не менее энергично продолжилась в социальных сетях спором о ПДД. Кульминация короткого поединка попала на видео, оставив за кадром его причину.
Ролик опубликован в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 26 декабря. Судя по записи, самосвал со снегом не смог перестроиться на Лиговском проспекте, водитель назначил виновным чёрный седан и по-своему решил привлечь его к ответственности.
«Лиговский проспект, 126. Снеговоз хотел влезть в ряд для поворота/разворота, а его не пустили... Затем водитель грузовика вышел из машины и начал орать матом на водителя легковушки. После он сорвал задние номера и начал бить ими по стеклу легковушки. Потом сорвал и передние. Ну и закончилось всё дракой», – рассказала «Фонтанке» автор видео.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Спорщики быстро оказались на снегу, разнимал их подоспевший автомобилист. Он развёл противников по углам и, похоже, договорился о том, что номера седана лучше бы вернуть владельцу. По словам автора видео, полицию вызывать не стали.
«Мало того, что влез под грузовик, так ещё и не нравится что-то. Получил заслуженно», – вступились в комментариях за перенервничавшего водителя грузовика. Другие не исключают, что всё же в своих манёврах он был не безгрешен: «перестроился и виноват в нарушении», «с чего вдруг его должны пропускать-то? Пусть сидят и ждут, чтобы по правилам проехать».