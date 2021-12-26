МВД проверит сообщение о пытках в Сочи, автора которого нашли обезглавленным

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация о якобы совершенных сотрудниками полиции противоправных действиях в отношении подозреваемого в совершении кражи у пенсионеров, — говорится в опубликованном 26 декабря на сайте ведомства сообщении. — По данному факту руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю незамедлительно назначена служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего».

Управление МВД по Краснодарскому краю сообщило, что в полиции Сочи проведут служебную проверку после сообщения о пытках. Автора обращения — жителя Адлера Евгения Ипатова — опросить уже не удастся: его нашли обезглавленным.

Как уточнили в региональном управлении, предварительно установлено, «что в сентябре текущего года в УВД по г. Сочи Краснодарского края поступило сообщение о краже 60 000 рублей из частного домовладения. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 (Кража).



В ходе проведения ОРМ был установлен гражданин, возможно, причастный к данному противоправному деянию, который был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. С ним проведены необходимые следственные мероприятия, после чего мужчина был отпущен».



Сообщение Ипатова о пытках 25 декабря опубликовала «Новая газета». Мужчина на записи рассказывает, что работает электриком. 22 сентября его вызвали чинить неработающие розетки, но вместо клиентов его якобы встретили полицейские, которые заявили, что он «любит воровать деньги у бабушек». После этого, по словам Ипатова, его задержали.



В отделе полиции, как рассказал Ипатов, его волокли по коридору, бросали на пол, били по рукам, ребрам, почкам и ноге, якобы требуя признания в краже 60 тысяч рублей.

