«Скоро все тут умрём от выхлопных газов!» Петербуржцы жалуются на предновогодний коллапс на парковках ТЦ

«Второй час пытаюсь выехать с парковки в ТРЦ «Галерея». Судя по тому, что за это время продвинулся на незначительные 100 метров, то пробуду тут ещё часа три», — предрекает читатель Георгий и показывает очередь «на выход» 26 декабря.
По его словам, «Галерея» в целом регулирует движение: к половине седьмого часа вечера шлагбаум открыт, но «сильно держит выезд на Лиговский».
Застрявшие на парковке, судя по всему, обрывают телефон ТРЦ — он занят. «Фонтанка» обратилась за комментарием в администрацию комплекса.
Дальше от центра — не легче. «На -2 этаже парковки стоим уже час, сдвинулись на четыре машины. Администрация даже не закрыла парковку! Свежие прибывают, а нижние этажи стоят с включёнными двигателями и не могут выехать из-за уличных пробок, — рассказывает Елена об обстановке в «Охта Молл». — Скоро мы все тут умрем от выхлопных газов».
Аналогичные жалобы сыпятся в группе ТРЦ «ВКонтакте» второй день. Судя по комментариям, закладывать на выезд стоит от 30 минут, которые могут растянуться на полтора часа.
Связаться со стойкой информации на момент выхода новости «Фонтанке» не удалось.