«Скоро все тут умрём от выхлопных газов!» Петербуржцы жалуются на предновогодний коллапс на парковках ТЦ

«Второй час пытаюсь выехать с парковки в ТРЦ «Галерея». Судя по тому, что за это время продвинулся на незначительные 100 метров, то пробуду тут ещё часа три», — предрекает читатель Георгий и показывает очередь «на выход» 26 декабря.

По его словам, «Галерея» в целом регулирует движение: к половине седьмого часа вечера шлагбаум открыт, но «сильно держит выезд на Лиговский».

Фото: читатель «Фонтанки» Георгий Фото: читатель «Фонтанки» Георгий Фото: читатель «Фонтанки» Георгий Поделиться Поделиться







Застрявшие на парковке, судя по всему, обрывают телефон ТРЦ — он занят. «Фонтанка» обратилась за комментарием в администрацию комплекса.

