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«Скоро все тут умрём от выхлопных газов!» Петербуржцы жалуются на предновогодний коллапс на парковках ТЦ

В торговых центрах Петербурга предпраздничный аншлаг. Автомобилистам предстоит запастись терпением: им стоять не только в очередях за подарками, но местами и на выезде из ТЦ.

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«Второй час пытаюсь выехать с парковки в ТРЦ «Галерея». Судя по тому, что за это время продвинулся на незначительные 100 метров, то пробуду тут ещё часа три», — предрекает читатель Георгий и показывает очередь «на выход» 26 декабря.

По его словам, «Галерея» в целом регулирует движение: к половине седьмого часа вечера шлагбаум открыт, но «сильно держит выезд на Лиговский».

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Застрявшие на парковке, судя по всему, обрывают телефон ТРЦ — он занят. «Фонтанка» обратилась за комментарием в администрацию комплекса.

Дальше от центра — не легче. «На -2 этаже парковки стоим уже час, сдвинулись на четыре машины. Администрация даже не закрыла парковку! Свежие прибывают, а нижние этажи стоят с включёнными двигателями и не могут выехать из-за уличных пробок, — рассказывает Елена об обстановке в «Охта Молл». — Скоро мы все тут умрем от выхлопных газов».

Аналогичные жалобы сыпятся в группе ТРЦ «ВКонтакте» второй день. Судя по комментариям, закладывать на выезд стоит от 30 минут, которые могут растянуться на полтора часа.

Связаться со стойкой информации на момент выхода новости «Фонтанке» не удалось.

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Комментарии (29)

Bad robot
Каждый борется со скукой по-своему. Пусть развлекаются дальше.
266982273
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер кар.ты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
SWd
Каждый год власти не готовы к снегу, а жители не готовы к новогодним пробкам. Ну конечно, на чем же ещё ехать в центр города, в торговый комплекс рядом с метро? Ну, конечно же на своей машине!
Прям каждого вынимай из машины и отправляй в палату мер и весов, в отдел идиотов.
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