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Во Владивостоке из-за морозов треснул мост

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Огромная трещина образовалась на Рудневском мосту во Владивостоке. Фотографии поврежденной переправы появились в соцсетях 26 декабря.

В мэрии заявили, что мост треснул из-за аномальных холодов. «Как показало обследование, угрозы разрушения нет. Конструктивные элементы моста в норме, опорные части находятся в штатном положении. Никаких разрушений и деформаций, влияющих на надежность сооружения, не выявлено», — цитирует заявление администрации РИА Новости.

Движение по мосту решили не перекрывать. Для обеспечения безопасности на месте дежурят сотрудники ГИБДД. Прокуратура начала проверку.

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Комментарии (3)

SlawaPiter
Да уж, видно что проектировали, что строили полные дилетанты, если не откровенные враги...
Daster
Как то Владивостоку не везет то мост треснул, то в прошлом году мост обледенел
Артист ритуальных услуг
Это.. Какой-то.. Разрыв?
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