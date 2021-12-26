Во Владивостоке из-за морозов треснул мост

Огромная трещина образовалась на Рудневском мосту во Владивостоке. Фотографии поврежденной переправы появились в соцсетях 26 декабря.

В мэрии заявили, что мост треснул из-за аномальных холодов. «Как показало обследование, угрозы разрушения нет. Конструктивные элементы моста в норме, опорные части находятся в штатном положении. Никаких разрушений и деформаций, влияющих на надежность сооружения, не выявлено», — цитирует заявление администрации РИА Новости.



Движение по мосту решили не перекрывать. Для обеспечения безопасности на месте дежурят сотрудники ГИБДД. Прокуратура начала проверку.

