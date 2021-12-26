Трое подростков и двое взрослых погибли в ДТП на Алтае

ДТП произошло накануне около 16:45 по местному времени. 35-летний водитель Nissan X-Trail по пути из села Кош-Агач в сторону села Онгудай выехал на встречку и врезался в Toyota Corona под управлением 27-летнего мужчины.

Пять человек погибли в результате аварии Онгудайском районе Республики Алтай. Об этом 26 декабря сообщил глава региона Олег Хорохордин.

Оба водителя и двое несовершеннолетних в возрасте 13 и 17 лет погибли на месте. Еще один 17-летний подросток скончался в больнице.



«В ДТП погибли пять жителей Республики Алтай, среди них дети и подростки 13 и 17 лет, наши жители — учащаяся республиканского классического лицея, студенты колледжа культуры и искусства, Троицкого агротехнического техникума», — отметил Хорохордин.

