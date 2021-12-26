Завернувший в Купчино иностранец поплатился минутой страха и ключами от машины. Задержан вооружённый семьянин

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 декабря, накануне в десять часов вечера телефон экстренной службы набрал 41-летний гражданин Таджикистана, пару месяцев назад приехавший в Россию на заработки. Он попросил найти стрелявшего в него человека и исчезнувшие вместе с ним ключи от «Киа Рио».



По его словам, натерпелся у девятиэтажки на Малой Балканской, 42/3. Незнакомец с пистолетом ругался и стрелял: сначала в воздух, потом якобы в сторону противника. Ушёл, отобрав ключи от белой «Киа», принадлежащей знакомому иностранца.

