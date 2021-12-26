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«Омикрон» — похититель Рождества: как праздновали европейские столицы

Западнохристианский мир встретил Рождество в жестких рамках ограничений из-за нового «омикрон»-штамма коронавируса. Во многих странах отменили рождественские ярмарки и праздничные программы.

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Фото: Leonhard Niederwimmer/pixabay.com
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В Берлине закрыты клубы и дискотеки, в Голландии все бары и рестораны. В Германии, Чехии и Нидерландах запретили фейерверки и петарды. Но атмосферу семейного праздника никакому вирусу разрушить не под силу. «Фонтанка» показывает рождественские европейские столицы.

Лондон

В столице Великобритании никаких официальных торжеств, закрыты популярные музеи и театры. Но на улицах празднично и ярко.

Автор: LONDON CITY WALK / YouTube

Традиционно к подданным в Рождество обратилась королева Великобритании Елизавета II. Она впервые рассказала о переживаниях после смерти супруга Филиппа и отметила, что жизнь, несмотря на потери, продолжается.

«Хотя для многих Рождество — это время великого счастья и хорошего веселья, для тех, кто потерял своих любимых, это может быть тяжелым праздником. В этом году я особенно понимаю, почему», — сказала королева.

Автор: BBC News — Русская служба / YouTube

Париж

Во всей Франции Рождество провели без фейерверков, концертов и массовых гуляний. А власти еще и объявили, что в 2022 перестанут пускать в общественные места по ПЦР-тестам. Но на праздничном настроении в центре столицы республики это не сказалось.

Автор: john le cycliste / YouTube

Берлин

Власти Германии запретили даже вакцинированным немцам собираться больше чем по 10 человек. Зато в столице страны впервые за долгое время было «белое Рождество» — со снегом.

Автор: au-delà / YouTube<br>

Рим

В Риме никаких концертов, дискотек и клубов. Но число гостей не ограничивали.

Автор: Still Wanderer | Italy in 4k / YouTube

Вена

Власти Австрии призвали граждан отмечать праздник только небольшими группами и с привитыми людьми. Но на улицах Вены многолюдного и красиво.

Автор: Desi Nidhi In Europa / YouTube<br>

Амстердам

Нидерланды объявили о строгом локдауне на Рождество из-за нового варианта коронавируса. Непродуктовые магазины, бары, тренажерные залы, парикмахерские и другие общественные места закрыты как минимум до середины января. Но люди все равно празднуют.

Автор: Follow My Travels / YouTube

Фото: Leonhard Niederwimmer/pixabay.com

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Комментарии (17)

Hans-Christian
Ууууууууу 😲😲😲😩😩😩😬😬😬... Боюсь, боюсь. Не поеду ни в Лондон, ни в Амстердам.
Интересно, что пишут западные СМИ о ситуации в РФ? Люди умирают пачками прямо на улицах из-за неэффективной вакцины, не достояв в очереди на раздачу водки по талонам (далее следует разъяснение, что такое талон с отсылками к кровавым большевикам, сгубивших пол мира)? Летучие отряды отстреливают на улицах Москвы людей без QR-кодов? Или князь Киевский отозвал богатырей из Сирии для рукопашной с омикроном?
angel of death
Королева Великобритании Елизавета II занимает престол с 1952 года. Она старейший из живущих монарх в мире и самый долго правящий глава государства за всю историю Великобритании.

она застала Падение Берлинской стены 1989 года, распад СССР 1991 года, Миллениум 2000 года, и множество других исторических событий

но тем не менее спустя столько лет - люди со всего мира испытывают к ней нежные чувства, доверие и уважение, несмотря на её почтенный возраст...

суметь найти в себе силы для обращения к нации после личной потери - сможет не каждый, и как она правильно сказала - жизнь продолжается...

нашему тирану и диктатору никогда не сыскать себе такого уважения с его пытками в лице фсин со швабрингом, не получить признания с его избиением мвд с запотевшим забралом мирных безоружных граждан, вышедших на площади помахать тряпочками и бумажками, чтобы выразить своё собственное мнение, никогда не стать такой же важной фигурой в истории мира с его политикой референдумов...

Всех с Рождеством!
DAE
Скоро уже два года исполнится этой «пандемии», а европейцев как засадили в концлагерь, так и продолжают там держать. А несогласных разгоняют водометами.
Свобода и демократия во всей своей красе.
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