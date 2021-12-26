«Омикрон» — похититель Рождества: как праздновали европейские столицы

Фото: Leonhard Niederwimmer/pixabay.com Поделиться Поделиться







В Берлине закрыты клубы и дискотеки, в Голландии все бары и рестораны. В Германии, Чехии и Нидерландах запретили фейерверки и петарды. Но атмосферу семейного праздника никакому вирусу разрушить не под силу. «Фонтанка» показывает рождественские европейские столицы. Лондон

В столице Великобритании никаких официальных торжеств, закрыты популярные музеи и театры. Но на улицах празднично и ярко.



Автор: LONDON CITY WALK / YouTube

Традиционно к подданным в Рождество обратилась королева Великобритании Елизавета II. Она впервые рассказала о переживаниях после смерти супруга Филиппа и отметила, что жизнь, несмотря на потери, продолжается.



«Хотя для многих Рождество — это время великого счастья и хорошего веселья, для тех, кто потерял своих любимых, это может быть тяжелым праздником. В этом году я особенно понимаю, почему», — сказала королева.



Автор: BBC News — Русская служба / YouTube

Париж

Во всей Франции Рождество провели без фейерверков, концертов и массовых гуляний. А власти еще и объявили, что в 2022 перестанут пускать в общественные места по ПЦР-тестам. Но на праздничном настроении в центре столицы республики это не сказалось.



Автор: john le cycliste / YouTube

Берлин

Власти Германии запретили даже вакцинированным немцам собираться больше чем по 10 человек. Зато в столице страны впервые за долгое время было «белое Рождество» — со снегом.



Автор: au-delà / YouTube<br>

Рим

В Риме никаких концертов, дискотек и клубов. Но число гостей не ограничивали.



Автор: Still Wanderer | Italy in 4k / YouTube

Вена

Власти Австрии призвали граждан отмечать праздник только небольшими группами и с привитыми людьми. Но на улицах Вены многолюдного и красиво.



Автор: Desi Nidhi In Europa / YouTube<br>

Амстердам

Нидерланды объявили о строгом локдауне на Рождество из-за нового варианта коронавируса. Непродуктовые магазины, бары, тренажерные залы, парикмахерские и другие общественные места закрыты как минимум до середины января. Но люди все равно празднуют.



Автор: Follow My Travels / YouTube