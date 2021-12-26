Водители «Киа» и такси со стрельбой решали, кто прав на Руставели

Как стало известно «Фонтанке» 26 декабря, накануне в половине восьмого часа вечера помощи полиции запросил 48-летний водитель «Яндекс.Такси», которому после дорожного конфликта предстояла поездка с ветерком. Мужчина рассказал, что на улице Руставели, 71/2, на выезде из Муринского тоннеля, не разъехался миром с вооружённым автомобилистом на «Киа».



Тот выстрелил и попал в боковое стекло со стороны пассажира. Владелец такси оценил ущерб в пять тысяч рублей.



Через несколько часов полицейские Калининского района задержали предполагаемого стрелка на улице Демьяна Бедного, 26. При себе у него нашёлся пневматический пистолет.

