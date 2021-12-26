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Водители «Киа» и такси со стрельбой решали, кто прав на Руставели

Житель Нового Девяткино задержан за акцию устрашения в Калининском районе Петербурга. Он разошёлся во взглядах на ПДД с водителем такси и выстрелом оставил его машину без стекла.

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Как стало известно «Фонтанке» 26 декабря, накануне в половине восьмого часа вечера помощи полиции запросил 48-летний водитель «Яндекс.Такси», которому после дорожного конфликта предстояла поездка с ветерком. Мужчина рассказал, что на улице Руставели, 71/2, на выезде из Муринского тоннеля, не разъехался миром с вооружённым автомобилистом на «Киа».

Тот выстрелил и попал в боковое стекло со стороны пассажира. Владелец такси оценил ущерб в пять тысяч рублей.

Через несколько часов полицейские Калининского района задержали предполагаемого стрелка на улице Демьяна Бедного, 26. При себе у него нашёлся пневматический пистолет.

«Мужчина был доставлен в отдел полиции, опрошен и отпущен под обязательство о явке», – уточнили в ведомстве.

По данным «Фонтанки», за вооружённое хулиганство задержали 43-летнего официально безработного жителя деревни Новое Девяткино. Стрелял он из машины жены.

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