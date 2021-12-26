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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге рухнула. За сутки насчитали меньше 2 тысяч случаев

В России выявляют все меньше заболевших COVID-19. За последние сутки обнаружен 23 721 случай. В Петербурге — 1 851. Об этом 26 декабря свидетельствуют данные оперштаба.

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Суточное количество выздоровевших по стране, однако, также сократилось — 37 285 против 42 107 накануне. Скончались за минувшие 24 часа 968 человек. Всего с начала пандемии в России выявлено 10 392 020 случаев COVID-19.

В Петербурге за сутки вылечились от коронавируса 885 человек против 2 891 накануне. Умерли 64 пациента (вчера говорилось о 52-х). Меньше двух тысяч заболевших в Северной столице последний раз фиксировали в начале недели.

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Лидером по новым случаям COVID-19 остается Москва (2 180), город на Неве — на втором месте (1 851), третья строчка у Подмосковья (1 565). В Ленобласти за сутки заболели коронавирусом 346 человек.

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Комментарии (9)

holtsmann
Корпоративы дадут о себе знать.
MidNightWoodpecker
неужели по всей стране началось, или, как всегда, в понедельник врачи выйдут на работу и начнется обычный прорыв с рывком графика вверх?
тов
Слабо верится. Бесы так легко не сдадутся. Не для этого они начинали. После нового года придумают новый штамм.

Все опять повторится с начала.
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