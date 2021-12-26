Заболеваемость коронавирусом в Петербурге рухнула. За сутки насчитали меньше 2 тысяч случаев

Суточное количество выздоровевших по стране, однако, также сократилось — 37 285 против 42 107 накануне. Скончались за минувшие 24 часа 968 человек. Всего с начала пандемии в России выявлено 10 392 020 случаев COVID-19.



В Петербурге за сутки вылечились от коронавируса 885 человек против 2 891 накануне. Умерли 64 пациента (вчера говорилось о 52-х). Меньше двух тысяч заболевших в Северной столице последний раз фиксировали в начале недели.

