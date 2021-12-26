Встреча с грузовиком на трассе М-10 закончилась для лося фатально. Фуру ждёт ремонт

Лось угодил под колёса фуры на новгородском участке трассы М-10 «Россия». Водителю повезло отделаться испугом и ремонтом машины.
Об аварии 26 декабря сообщает новгородский отдел ГИБДД. По данным ведомства, животное внезапно выскочило на дорогу на 543 км М-10 накануне в половине восьмого часа вечера. 38-летний водитель «Скании» с полуприцепом избежать столкновения не смог.
«В результате ДТП водитель не пострадал, транспортное средство получило технические повреждения. Животное погибло», — заявили в ГИБДД, напоминая автомобилистам об осторожности особенно в тёмное время суток.