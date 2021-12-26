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Встреча с грузовиком на трассе М-10 закончилась для лося фатально. Фуру ждёт ремонт

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Лось угодил под колёса фуры на новгородском участке трассы М-10 «Россия». Водителю повезло отделаться испугом и ремонтом машины.

Об аварии 26 декабря сообщает новгородский отдел ГИБДД. По данным ведомства, животное внезапно выскочило на дорогу на 543 км М-10 накануне в половине восьмого часа вечера. 38-летний водитель «Скании» с полуприцепом избежать столкновения не смог.

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«В результате ДТП водитель не пострадал, транспортное средство получило технические повреждения. Животное погибло», — заявили в ГИБДД, напоминая автомобилистам об осторожности особенно в тёмное время суток.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (2)

MidNightWoodpecker
Штрафовать оставшихся в живых водил гораздо проще, чем ставить ограждения вдоль трасс.
Mil Muertes
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ALL THE WAY - это наше стремление соединить мир, чтобы у каждого была возможность и способность торговать, расти и процветать.
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