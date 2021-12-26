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В ТГК-1 опровергли слухи об аварии на Василеостровской ТЭЦ

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Тревожное видео опубликовала в социальных сетях жительница Васильевского острова. Кадры с переполохом на промплощадке на Кожевенной линии кинематографично говорили о происшествии, но реальность оказалась не такой зрелищной.

Как выяснила «Фонтанка», на самом деле на промышленной площадке рядом с ТЭЦ ведутся съёмки фильма.

Видео с Кожевенной линии появилось в группе «Живём на Васильевском» в 22.21. Несколько городских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о якобы аварии на ТЭЦ.

Однако, в пресс-службе «ТГК-1», куда входит Василеостровская ТЭЦ, сразу же опровергли информацию об аварии. «ТЭЦ работает в штатном режиме», — уточнили в компании.

По уточнённой информации, кадры на видео запечатлели события на соседней площадке опустевшего в этом году завода «Севкабель». Ранее актив перешёл под контроль группы ЛСР. В компании не стали комментировать это событие.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Свободу Лёхе!
Сколько не смотрел на неё из окна "Севкабеля", на ТЭЦ она слабо тянет..) Так.., почти котельная, но - немаленькая..)
Maik5
ТЭЦ-7
FontankaReader
"Несколько городских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о якобы аварии на ТЭЦ."

Это всё, что нам надо знать о современной "журналистике". Любая чушь, высосанная из пальца + плашка "от своего анонимного источника" и лови хайп.
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