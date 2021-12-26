В ТГК-1 опровергли слухи об аварии на Василеостровской ТЭЦ

Тревожное видео опубликовала в социальных сетях жительница Васильевского острова. Кадры с переполохом на промплощадке на Кожевенной линии кинематографично говорили о происшествии, но реальность оказалась не такой зрелищной.

Как выяснила «Фонтанка», на самом деле на промышленной площадке рядом с ТЭЦ ведутся съёмки фильма.

Видео с Кожевенной линии появилось в группе «Живём на Васильевском» в 22.21. Несколько городских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о якобы аварии на ТЭЦ.

Однако, в пресс-службе «ТГК-1», куда входит Василеостровская ТЭЦ, сразу же опровергли информацию об аварии. «ТЭЦ работает в штатном режиме», — уточнили в компании.