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Валиева выиграла чемпионат России по фигурному катанию с рекордом, Туктамышева провалилась и стала лишь 7-й

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На чемпионате России по фигурному катанию 25 декабря в Петербурге завершились соревнования среди женщин. Золотую медаль выиграла Камила Валиева с общим результатом 283,48 баллов.

Серебряной призеркой стала Александра Трусова (248,65), бронзовой - Анна Щербакова (239,56).

Для Валиевой нынешнее золото - вторая медаль чемпионатов России. В прошлом году она завоевала серебро, уступив первое место Щербаковой. Результат Камилы выше мировых рекордов в произвольной программе и по общей сумме.

Все трое призерок представляют Москву и занимаются у одного тренера - Этери Тутберидзе.

Петербурженки Елизавета Туктамышева (224,40) и Софья Самодурова (184,26) заняли 7-е и 11-е места соответственно.

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Комментарии (11)

VKuser242785720
Заголовок стыдный для петербургского издания. Во-первых, Лиза - четвертая из тех, кто по возрасту может поехать на олимпиаду. А значит, будет готовиться как запасная. Во-вторых, Анна Щербакова сегодня не сделала ни одного ультра-си - упала с единственного четверного. Откуда там взялись оценки для третьего места - загадка. А Лиза сегодня откатала с двумя тройными акселями. До февраля еще дожить - Бог не Ермошка.
Hutu
Лучший - враг хорошего.... Закон жизни.....Не только спорта....
_Igor_
Авторам определений вида "провалилась" рекомендую выйти на лёд и хотя бы не растянуться там.
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