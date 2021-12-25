Валиева выиграла чемпионат России по фигурному катанию с рекордом, Туктамышева провалилась и стала лишь 7-й

На чемпионате России по фигурному катанию 25 декабря в Петербурге завершились соревнования среди женщин. Золотую медаль выиграла Камила Валиева с общим результатом 283,48 баллов.

Серебряной призеркой стала Александра Трусова (248,65), бронзовой - Анна Щербакова (239,56).

Для Валиевой нынешнее золото - вторая медаль чемпионатов России. В прошлом году она завоевала серебро, уступив первое место Щербаковой. Результат Камилы выше мировых рекордов в произвольной программе и по общей сумме.

Все трое призерок представляют Москву и занимаются у одного тренера - Этери Тутберидзе.