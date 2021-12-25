РБК: Дзюба хочет уйти к Слуцкому в «Рубин». Медведев все опровергает

Сообщается, что Дзюба сказал главному тренеру казанской команды Леониду Слуцкому, что хочет поработать с ним. Для осуществления сделки Дзюбе точно придется пойти на понижение зарплаты. Сейчас «Зенит» платит ему около 4 млн евро, но по новому соглашению предлагал 1,5–2 млн евро.



Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью РИА Новости назвал информацию о переходе Дзюбы слухом. «Это все слухи, никаких переговоров нет», — заявил Медведев.

Дзюба — лучший бомбардир «Зенита» в текущем чемпионате РПЛ. На счету форварда 10 голов и 4 результативные передачи в 17 матчах.