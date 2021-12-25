Петербургская пара Мишина и Галлямов впервые стали чемпионами России по фигурному катанию

«Прокат прошёл хорошо. Наверное, было немного сложнее, чем в короткой, была ответственность за результат. Откатали чисто. Понимали, что ошибка может повлиять на результат сильно. Получилось всё хорошо, мы довольны. Задача была попасть в тройку, это было дело принципа. Мы с Сашей участвовали в четырёх чемпионатах и никогда не попадали в тройку, поэтому делом принципа было попасть в тройку. Победить — вообще очень приятно», — сказала Мишина на пресс-конференции.

Серебро выиграли ещё одни представители Петербурга, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (239,87), бронзу — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).