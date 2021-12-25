FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -15
73.19р82.93р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

«Бывает, что человека достало». Беглов начал прямую линию с похвалы во «ВКонтакте»

19
Печать

Губернатор Петербурга старается просматривать страничку во «ВКонтакте» утром или ночью. Он поблагодарил жителей, которые рекомендовали ему эту соцсеть.

Александр Беглов проводит прямую линию 25 декабря. Он ответит на некоторые вопросы, которые прислали ему горожане и отобрали помощники. «Мне когда-то посоветовали жители открыть страницу во «ВКонтакте». Это первая соцсеть в нашем городе. Это приносит большую пользу», — уверен губернатор. Он также поделился историей о том, как сам читал, о чем его спрашивают, в два часа ночи — жительница писала, что к ней не едет скорая помощь. Губернатор вмешался. «Бывает, что человека достало», — поделился наблюдениями градоначальник.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

Савва Морозов
"вчера перечитывал пейджер - много думал"
Денеб
Беглов он врать не будет... Не такой он человек... Да-да-да....
266456205
Нужно выходить из вконтакте. Там люди в погонах все ваши сообщения в лупу просматривают
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний