«Бывает, что человека достало». Беглов начал прямую линию с похвалы во «ВКонтакте»

Губернатор Петербурга старается просматривать страничку во «ВКонтакте» утром или ночью. Он поблагодарил жителей, которые рекомендовали ему эту соцсеть.

Александр Беглов проводит прямую линию 25 декабря. Он ответит на некоторые вопросы, которые прислали ему горожане и отобрали помощники. «Мне когда-то посоветовали жители открыть страницу во «ВКонтакте». Это первая соцсеть в нашем городе. Это приносит большую пользу», — уверен губернатор. Он также поделился историей о том, как сам читал, о чем его спрашивают, в два часа ночи — жительница писала, что к ней не едет скорая помощь. Губернатор вмешался. «Бывает, что человека достало», — поделился наблюдениями градоначальник.