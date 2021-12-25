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Петербургская пенсионерка доверилась кавалеру с сайта знакомств. Получив миллионы, военный медик из Сирии исчез

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Детали романтической переписки с иностранцем изучают полицейские в Приморском районе Петербурга. Ради встречи с виртуальным ухажёром горожанка рассталась с миллионными сбережениями, но избранника так и не дождалась.

Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, накануне днём в полицию обратилась 64-летняя жительница улицы Парашютной. Петербурженка с августа по ноябрь вела переписку с мужчиной на сайте знакомств. Кавалер представился Люком и сообщил, что работает военным медиком в Сирии. Будни его утомили, и он мечтает попасть в более безопасную страну. Переезд мужчина оценил в 2,5 млн рублей.

Указанную сумму петербурженка перевела на карту сирийцу, затем переписка прервалась. Петербурженка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Михаил Петров-Водкин
Святая. Помогла выжить соседу по площадке, представившимся военным медиком из Сирии.
hal9000
Ужас...64 года..))...на сайтах знакомств можно было найти адекватного человека когда ещё интернет был по карточкам..и не было модераторов которые всех делают одинаковыми...сейчас там одни мошенники гопники и практикующие на этой публике..для дальнейших манипуляций психологи..
266978436
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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