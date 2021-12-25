Петербургская пенсионерка доверилась кавалеру с сайта знакомств. Получив миллионы, военный медик из Сирии исчез

Детали романтической переписки с иностранцем изучают полицейские в Приморском районе Петербурга. Ради встречи с виртуальным ухажёром горожанка рассталась с миллионными сбережениями, но избранника так и не дождалась.

Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, накануне днём в полицию обратилась 64-летняя жительница улицы Парашютной. Петербурженка с августа по ноябрь вела переписку с мужчиной на сайте знакомств. Кавалер представился Люком и сообщил, что работает военным медиком в Сирии. Будни его утомили, и он мечтает попасть в более безопасную страну. Переезд мужчина оценил в 2,5 млн рублей.