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Больше пяти тысяч фитнес-центров закрылись в России за последний год

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Примерно на 40 % сократился российский рынок фитнес-услуг за время пандемии. Еще минус 10 % — это потери 2021 года.

Данными 25 декабря поделилась с ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Она утверждает, что за последний год с рынка ушли примерно 10 % игроков, а всего из-за коронавируса отрасль потеряла до 40 % участников рынка. «Минус 5,2 тыс. объектов и минус 249,6 тыс. сотрудников, занятых в отрасли», — отмечает Силина. Есть данные и в денежном эквиваленте — из-за ограничений фитнес-центры недосчитались до 26 млрд рублей.

От отрасли осталось 7,8 тысячи объектов, 5,2 тысячи закрылись.

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