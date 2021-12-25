Помогите Вике встать из инвалидного кресла

Поделиться Поделиться







«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей

Вика Астахова, 15 лет.

Прогрессирующий сколиоз 4-й степени.

Спасёт операция. Стоимость 876 936 руб.

«Дочка родилась раньше срока и трое суток находилась в реанимации, перенесла кровоизлияние в мозг. Кроме того, у Вики обнаружили врождённый порок сердца и в первый же месяц жизни прооперировали.

После выписки дочка развивалась с задержкой — не держала головку, не ползала и не сидела. В год ей диагностировали ДЦП. Вика дважды в год проходила курсы комплексной реабилитации. Это дало свои плоды: дочка начала самостоятельно вставать, затем ходить с поддержкой. В семь лет поступила в коррекционную школу, научилась читать, писать и даже побеждала в олимпиадах по математике.



Но в 2016 году очередное обследование выявило искривление позвоночника. Ортопед рекомендовал ношение корсета, но это не помогло. Начались боли в суставах, и Вике пришлось сесть в инвалидное кресло. Из-за этого сколиоз усиливается, уже страдают внутренние органы — нарушено пищеварение, дочку часто рвёт, и она жалуется на постоянную боль, не может даже сидеть без опоры.

Я обратилась в НИИ фтизиопульмонологии, где накоплен большой опыт в лечении подобных заболеваний, и нам готовы помочь. Врачи говорят, что Вике необходима срочная операция, которая устранит деформацию позвоночника. Но беда в том, что госквоты на этот год уже закончились, и когда наступит наша очередь в следующем году, неизвестно. А лечение нельзя откладывать. Прошу вас, помогите оплатить операцию! Самим нам не справиться». Людмила Астахова, Санкт-Петербург

Андрей Першин, заместитель главного врача по хирургии Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии:

«У Вики сколиоз 4-й степени, прогрессирующее течение, болевой синдром, левосторонняя грудопоясничная сколиотическая дуга достигла 133 градусов. Необходима срочная хирургическая коррекция деформации позвоночника и позвоночно-тазовая фиксация с помощью специальной металлоконструкции».



Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

