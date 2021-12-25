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На съезде с Кантемировского моста в Петербурге произошло ДТП. Пострадавший — в больнице

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На съезде с Кантемировского моста в сторону проспекта Медиков в Петербурге произошло ДТП. Карету скорой помощи, полицейскую машину и эвакуатор заметил местный житель.

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«Что-то лютое произошло, много специального транспорта», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП» 24 декабря.

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В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что автомобиль, предположительно, выехал на встречную полосу. В результате столкновения пострадал один человек. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (1)

silakovas@icloud.com
Было такое- и спецтехники много, и машин - участниц ДТП несколько, одна из них развёрнута против движения на своей полосе
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