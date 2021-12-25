На съезде с Кантемировского моста в Петербурге произошло ДТП. Пострадавший — в больнице

На съезде с Кантемировского моста в сторону проспекта Медиков в Петербурге произошло ДТП. Карету скорой помощи, полицейскую машину и эвакуатор заметил местный житель.
«Что-то лютое произошло, много специального транспорта», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП» 24 декабря.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что автомобиль, предположительно, выехал на встречную полосу. В результате столкновения пострадал один человек. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести