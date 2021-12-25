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Заснеженный Калининград не пускает путешественников в Петербург. Пассажиры смотрят в иллюминаторы больше двух часов

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Рейс DP 530 авиакомпании «Победа» из Калининграда в Петербург с отправлением в 19.55 по местному времени задерживается уже более чем на четыре часа. Пассажиры лайнера смотрят в заснеженные иллюминаторы и мечтают о теплой постели.

«Сейчас сидим в самолете. Уже примерно час точно сидим. Пилот сказал, вынуждены стоять и ждать в связи с погодными условиями. В салоне пока тихо, воду дают, туалет открыли», — 24 декабря рассказал «Фонтанке» очевидец Илья.

По словам мужчины, не взлетают еще несколько самолетов, один из них — до Москвы.

«Калининград закрылся на чистку полосы», — сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа».

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Комментарии (1)

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Скоро им Иммануил Кант начнёт помахивать снятой со своей головы шляпой из глубины тёмного овала заснеженного иллюминатора...
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