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«Приют комедианта» выпускает «Серотонин»

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25 и 26 декабря в театре «Приют комедианта» пройдет российская премьера сценической версии романа спектакля «Серотонин». В качестве литературной основы для своей новой работы режиссер Андрей Прикотенко выбрал произведение современного французского писателя Мишеля Уэльбека.

Фото: предоставлено театром
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Главный герой — Флоран-Клод Лабруст — мучается от неспособности получать удовольствие ни от отношений с одной самых красивых женщин, ни от работы, ни вообще от чего. Его организм по неясным причинам отказываться вырабатывать тот самый серотонин — гормон хорошего настроения и счастья. Такое состояние едва не доводит Лабруста до самоубийства, но в итоге он решает отправиться в путешествие по Франции и заодно всколыхнуть воспоминания прошлого.

В спектакле заняты всего три актера — Иван Волков, которому отдана главная роль, Олег Рязанцев и Александром Кудренко (играющие в очередь) исполнят роли Эмерика (друг Клода), Азота и доктора, а София Никифорова будет выходить в шести разных образах — от юной девочки до японской красавицы Юдзу.

Фото: предоставлено театром
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Бессменный соавтор режиссера Прикотенко — художник Ольга Шаишмелашвили — придумывает костюмы и сценографию. Световую партитуру создает Константин Бинкин известный тем, что «превращает спектакли в арт-инсталляции невероятной красоты». А видеохудожник Илья Старилов сотворит современный визуальный ряд.

И все собранное воедино станет «эксцентричным и поэтическим повествованием о скитании героя нашего времени, где он мечется между мечтаниями о любви и мыслью об убийстве».

Начало в 19.00.

18+

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром
Фото: предоставлено театром

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