«Умная фольга» Ольги Квашенкиной. Как физик из Политеха стала бизнесвумен

Эта история началась с того, что в 2013 году на физика из СПбПУ Ольгу Квашенкину вышли представители петербургского завода. Они показали фрагмент привезенного из США материала, применяемого для пайки электроники, и сказали: нам нужен такой же. Задача оказалась не из простых: разобрать готовое устройство — это одно, а «разложить по полочкам» кусок сложного металлического композита — совсем другое. Чтобы создать его аналог, нужно было исследовать его химический состав, а также физические свойства.

Трое ученых под руководством Ольги «бились» над вопросом год. И получили собственный образец «умной фольги» (Smart Foil), который по своим свойствам совпадал с тем заокеанским образцом. «Петербургский» композит состоит из сотен нанослоев различных металлов, он способен нагреваться за доли секунды до 1500 градусов Цельсия и так же быстро остывать. Это обеспечивает качественную, бережную и экологичную пайку даже очень мелких деталей.



Получив металл, его создатели решили запустить коммерческое производство. Но встал вопрос — где взять средства на покупку оборудования и выпуск первой продукции?



«Финансового образования у меня не было, как и никаких знаний о бизнесе, но осознание, что нужны средства, заставляло двигаться вперед, — вспоминает Ольга Квашенкина. — Я пошла в акселераторы стартапов. Выступила на стандартной сессии, где представила проект, и привлекла первые инвестиции — миллион рублей. Тут же появился первый заказчик — то самое предприятие, которое вышло на нас с образцом материала».

