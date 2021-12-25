Гонка началась. Какие роботы будет запрещены в России

«Фонтанка» в начале неделе поговорила с человеком, который профессионально делает сервисных роботов. Основатель и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев подсказал несколько поправок в законопроект об отношениях с роботами. Мы пересказываем коротко суть предлагаемой новеллы. А о том, в каком случае технике лучше не перечить, можно прочитать здесь.
КТО ТАКОЙ РОБОТ?
Робот – это еще не личность, а всего лишь продукт достижения цифровых технологий. Есть и «тревожные звоночки» для тех, кто живет в страхе перед восстанием машин: робот может быть не только запрограммированным, но автономным, пишут законодатели. А вот если робот способен принимать самостоятельные решения, то он запрещен к обороту в России.
ИЗГОИ СРЕДИ МАШИН
«На территории Российской Федерации запрещается оборот роботов, обладающих возможностью самостоятельного принятия решений и способных действовать на основании самостоятельно сформулированного поведенческого алгоритма, которым намеренно приданы свойства для обеспечения их применения с использованием оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств либо иного вооружения», – говорится в законопроекте.
РОБОТ-ПЫЛЕСОС VS ДАЛЕК
Роботы делятся на гражданских и служебных. Если к первым относятся медицинские, промышленные и другие, то ко вторым – военные и правоохранительные. Кто знает, быть может робот-пылесос окажется не так прост, и справляться с ним придется Далеку? Кстати, полицейские роботы уже работают, например, в Китае. Внешне они очень похожи на Далеков из «Доктора Кто».
РОБОТЫ ДЛЯ РОСГВАРДИИ
В России роботы могут появиться у Росгвардии: ученые Кабардино-Балкарского научного центра РАН в ноябре представили проект гусеничного робота-«черепахи». Он сможет подавлять уличные беспорядки и будет вооружен электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной.
ОТ БЕЗОБИДНЫХ ДО ОСОБО ОПАСНЫХ
Почти как у людей: Общество роботов поделили на четыре класса, правда, пока только по степени опасности. Первый класс – самые опасные, к ним относятся и военные роботы. Для них создадут специальный кадастр, в который слуг человека будут вносить поименно. Отсутствие в списке – «волчий билет» в России. Второй и третий класс тоже нужно будет вносить в кадастр, а вот четвертый – нет.
ПРИЗВАНИЕ РОБОТА
Тут всё просто: благополучие человека и гражданина, безопасность личности, общества и государства, регуляторное воздействие, основанное на риск-ориентированном подходе, безопасность и открытость – все эти принципы должны лежать в основе всех взаимоотношений человека и робота.
НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Владеть роботами по лицензии смогут не все: например, это могут запретить иноагентам или компаниям, которые контролируются иностранцами. Само собой, лицензии понадобятся на опасных роботов – «минёров», «патрульных» и так далее.
ЧТО ДАЛЬШЕ
Пока что законопроект сенатора от Петербурга Андрея Кутепова направлен для отзыва в Минэкономразвития РФ и Минцифры РФ. Что будет дальше? Предсказать непросто, но от новой реальности, похоже, уже никуда не деться.
КОСМИЧЕСКАЯ ГОНКА
«Сейчас идёт настоящее противостояние, похожее на космическую гонку. Все стараются сделать максимально похоже на человека. Стараются и российские разработчики, и американцы, и китайцы, и британцы. Кто первый создаст первого робота, полностью похожего на человека, тот завоюет весь рынок», – сказал Олег Кивокурцев, основатель Promobot в комментарии «Фонтанке».