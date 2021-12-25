Гонка началась. Какие роботы будет запрещены в России

Почти как у людей: Общество роботов поделили на четыре класса, правда, пока только по степени опасности. Первый класс – самые опасные, к ним относятся и военные роботы. Для них создадут специальный кадастр, в который слуг человека будут вносить поименно. Отсутствие в списке – «волчий билет» в России. Второй и третий класс тоже нужно будет вносить в кадастр, а вот четвертый – нет.

