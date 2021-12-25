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Гонка началась. Какие роботы будет запрещены в России

Гонка началась. Какие роботы будет запрещены в России

Фантастика стала реальностью: в Совфеде разработали законопроект о роботах. Рассказываем коротко и самую суть.

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Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
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«Фонтанка» в начале неделе поговорила с человеком, который профессионально делает сервисных роботов. Основатель и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев подсказал несколько поправок в законопроект об отношениях с роботами. Мы пересказываем коротко суть предлагаемой новеллы. А о том, в каком случае технике лучше не перечить, можно прочитать здесь.

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
1

КТО ТАКОЙ РОБОТ?

Робот – это еще не личность, а всего лишь продукт достижения цифровых технологий. Есть и «тревожные звоночки» для тех, кто живет в страхе перед восстанием машин: робот может быть не только запрограммированным, но автономным, пишут законодатели. А вот если робот способен принимать самостоятельные решения, то он запрещен к обороту в России.

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
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2

ИЗГОИ СРЕДИ МАШИН

«На территории Российской Федерации запрещается оборот роботов, обладающих возможностью самостоятельного принятия решений и способных действовать на основании самостоятельно сформулированного поведенческого алгоритма, которым намеренно приданы свойства для обеспечения их применения с использованием оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств либо иного вооружения», – говорится в законопроекте.

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
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3

РОБОТ-ПЫЛЕСОС VS ДАЛЕК

Роботы делятся на гражданских и служебных. Если к первым относятся медицинские, промышленные и другие, то ко вторым – военные и правоохранительные. Кто знает, быть может робот-пылесос окажется не так прост, и справляться с ним придется Далеку? Кстати, полицейские роботы уже работают, например, в Китае. Внешне они очень похожи на Далеков из «Доктора Кто».

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
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4

РОБОТЫ ДЛЯ РОСГВАРДИИ

В России роботы могут появиться у Росгвардии: ученые Кабардино-Балкарского научного центра РАН в ноябре представили проект гусеничного робота-«черепахи». Он сможет подавлять уличные беспорядки и будет вооружен электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной.

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
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5

ОТ БЕЗОБИДНЫХ ДО ОСОБО ОПАСНЫХ

Почти как у людей: Общество роботов поделили на четыре класса, правда, пока только по степени опасности. Первый класс – самые опасные, к ним относятся и военные роботы. Для них создадут специальный кадастр, в который слуг человека будут вносить поименно. Отсутствие в списке – «волчий билет» в России. Второй и третий класс тоже нужно будет вносить в кадастр, а вот четвертый – нет.

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
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6

ПРИЗВАНИЕ РОБОТА

Тут всё просто: благополучие человека и гражданина, безопасность личности, общества и государства, регуляторное воздействие, основанное на риск-ориентированном подходе, безопасность и открытость – все эти принципы должны лежать в основе всех взаимоотношений человека и робота.

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
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7

НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Владеть роботами по лицензии смогут не все: например, это могут запретить иноагентам или компаниям, которые контролируются иностранцами. Само собой, лицензии понадобятся на опасных роботов – «минёров», «патрульных» и так далее.

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
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8

ЧТО ДАЛЬШЕ

Пока что законопроект сенатора от Петербурга Андрея Кутепова направлен для отзыва в Минэкономразвития РФ и Минцифры РФ. Что будет дальше? Предсказать непросто, но от новой реальности, похоже, уже никуда не деться.

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
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9

КОСМИЧЕСКАЯ ГОНКА

«Сейчас идёт настоящее противостояние, похожее на космическую гонку. Все стараются сделать максимально похоже на человека. Стараются и российские разработчики, и американцы, и китайцы, и британцы. Кто первый создаст первого робота, полностью похожего на человека, тот завоюет весь рынок», – сказал Олег Кивокурцев, основатель Promobot в комментарии «Фонтанке».

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
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Комментарии (4)

kоt-obormot
Почти первое апреля! )
Хотя, тут день дурака - круглосуточно, и круглогодично. ТакЧто...
Sonata
Так пылесосы в России теперь запретят?
chip1
Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек! (с)
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