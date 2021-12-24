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В Туле задержали депутата по подозрению в мошенничестве с фиктивными работниками

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Депутата гордумы Тулы задержали по подозрению в мошенничестве. Следствие полагает, что он устроил на работу в качестве своих помощников трех человек, которые на самом деле не работали, и деньги за них получал сам депутат. Об этом 24 декабря сообщает областной Следственный комитет.

Против депутата возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

«По версии следствия, в период с октября 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности, при этом начисленные им в качестве заработной платы и иных выплат денежные средства с помощью банковских карт получал сам подозреваемый. Его действиями бюджету муниципального образования город Тула причинен ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении СК.

Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать об аресте.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного суст.ава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за лю.бую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Brevnault
Бороненко Александр Александрович 1990 года рождения.
С 2008 года является членом Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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