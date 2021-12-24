В Туле задержали депутата по подозрению в мошенничестве с фиктивными работниками

Депутата гордумы Тулы задержали по подозрению в мошенничестве. Следствие полагает, что он устроил на работу в качестве своих помощников трех человек, которые на самом деле не работали, и деньги за них получал сам депутат. Об этом 24 декабря сообщает областной Следственный комитет.

Против депутата возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

«По версии следствия, в период с октября 2019 по декабрь 2021 года подозреваемый устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности, при этом начисленные им в качестве заработной платы и иных выплат денежные средства с помощью банковских карт получал сам подозреваемый. Его действиями бюджету муниципального образования город Тула причинен ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении СК.