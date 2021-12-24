Судью из Симферополя лишили полномочий после конфликта с ДПС

Квалификационная коллегия судей Республики Крым приняла решение о прекращении полномочий судьи Центрального районного суда Симферополя Юрия Гулевича, который прославился после автомобильной аварии в Ялте и последовавшего за ней скандала с полицейскими. Об этом 24 декабря сообщает «Крыминформ».



«Советом судей Республики Крым проводится служебная проверка в отношении судьи Центрального районного суда Симферополя Гулевича Юрия Григорьевича. Решением квалификационной коллегии судей Республики Крым от 20 декабря 2021 года полномочия судьи Центрального районного суда Симферополя Гулевича Ю.Г. прекращены», — гласит ответ на запрос, отправленный изданием.