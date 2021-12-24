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Судью из Симферополя лишили полномочий после конфликта с ДПС

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Квалификационная коллегия судей Республики Крым приняла решение о прекращении полномочий судьи Центрального районного суда Симферополя Юрия Гулевича, который прославился после автомобильной аварии в Ялте и последовавшего за ней скандала с полицейскими. Об этом 24 декабря сообщает «Крыминформ».

«Советом судей Республики Крым проводится служебная проверка в отношении судьи Центрального районного суда Симферополя Гулевича Юрия Григорьевича. Решением квалификационной коллегии судей Республики Крым от 20 декабря 2021 года полномочия судьи Центрального районного суда Симферополя Гулевича Ю.Г. прекращены», — гласит ответ на запрос, отправленный изданием.

Машина, которой управлял судья, въехала в другой автомобиль в Ялте. К месту ДТП подъехали правоохранители. Мужчина показал им удостоверение судьи, начал толкать и сыпать оскорблениями. Очевидцы сняли происходящее на видео. По их словам, виновник происшествия был пьян.

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Комментарии (3)

altnec
А когда заработает Кодекс чести для депутатов?
Или её нет? Ведь присягу они тоже не дают, так себе случайные прохожие.
266977653
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного суст.ава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Н.а данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
bluxer
Тяжелое наследие украинского менталитета.
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