FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -14
73.19р82.93р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

В Вологодской области две маленькие девочки погибли при пожаре в частном доме. Взрослые спаслись

0
Печать

Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Вологодской области. Взрослым удалось спастись. По факту возбуждено уголовное дело, сообщает 24 декабря областной Следственный комитет.

Пожар произошел в частном жилом доме поселка Вожега, где проживала многодетная семья. В момент возгорания в доме была супружеская пара с дочерью и внучкой. Взрослые выбрались из дома, а девочки 2018 и 2020 годов рождения погибли. Тела обнаружили пожарные при тушении.

«Харовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Вологодской области в связи с обнаружением тел двух детей в частном доме после произошедшего пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»)», — сообщили в СК.

Следствием будут установлены все обстоятельства произошедшей трагедии, а также причины и условия, приведшие к гибели детей.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний