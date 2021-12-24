В Вологодской области две маленькие девочки погибли при пожаре в частном доме. Взрослые спаслись

Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Вологодской области. Взрослым удалось спастись. По факту возбуждено уголовное дело, сообщает 24 декабря областной Следственный комитет.



Пожар произошел в частном жилом доме поселка Вожега, где проживала многодетная семья. В момент возгорания в доме была супружеская пара с дочерью и внучкой. Взрослые выбрались из дома, а девочки 2018 и 2020 годов рождения погибли. Тела обнаружили пожарные при тушении.



«Харовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Вологодской области в связи с обнаружением тел двух детей в частном доме после произошедшего пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»)», — сообщили в СК.

