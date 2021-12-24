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МИД России назвал терактом нападение на Генконсульство во Львове

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Во Львове неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в ограждение Генконсульства России. МИД РФ считает произошедшее терактом, сообщает 24 декабря пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в ночь на пятницу. Никто не пострадал. «Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации», — заявили в МИД РФ.

Россия направила в МИД Украины ноту с требованием усилить безопасность сотрудников учреждения и наказать виновных. Также временному поверенному в делах Украины в РФ «был заявлен решительный протест».

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Комментарии (19)

veteran78
" Бутылочку не выбрасывайте ..."
мухомор
укро-боты как всегда не могут определиться.
толи утверждать что всё подстроил Путин, толи одобрительно кричать про "не шастать".
украинство оно такое.
RMN
Фердинанда нашего надеюсь не того…
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