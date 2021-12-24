МИД России назвал терактом нападение на Генконсульство во Львове

Во Львове неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в ограждение Генконсульства России. МИД РФ считает произошедшее терактом, сообщает 24 декабря пресс-служба ведомства.



Инцидент произошел в ночь на пятницу. Никто не пострадал. «Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации», — заявили в МИД РФ.



Россия направила в МИД Украины ноту с требованием усилить безопасность сотрудников учреждения и наказать виновных. Также временному поверенному в делах Украины в РФ «был заявлен решительный протест».

